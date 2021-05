Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket s'incline avec les honneurs en fin de match face à Dijon

Fin de série pour l'Orléans Loiret Basket. Les Orléanais se déplaçaient à Dijon ce lundi soir pour la 12e journée de Jeep Elite et ils se sont inclinés de peu, 71-74, alors qu'ils avaient fait le plus dur en repassant devant à 45 secondes de la fin. L'OLB se classe donc 9e au classement.

Pas de nouvelle victoire pour l'Orléans Loiret Basket. Les Orléanais se déplaçaient à Dijon ce lundi soir pour un match en retard de la 12e journée de Jeep Elite et ils se sont inclinés de très peu, 71-74, alors qu'ils avaient fait le plus dur en étant devant à la marque à 45 secondes de la fin de la rencontre. L'OLB est donc 9e au classement.

Les Orléanais Paris Lee et Jamel Morris, notamment, ont été encore une fois très bons. Le premier termine avec 13 points et 9 passes décisives (19 d'évaluation) alors que le deuxième inscrit 19 points (4/8 à 3 points) et 3 rebonds. De son côté, Chima Monéké termine avec 19 d'évaluation, 12 points et 8 rebonds.

Nouveau déplacement pour l'OLB

Les Orléanais seront encore en déplacement pour la prochaine journée de Jeep Elite, ils iront à Boulazac samedi 22 mai pour la 14e journée de championnat. Ce sera encore une fois une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.