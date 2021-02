Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket se régale et domine très largement Gravelines Dunkerque

L'Orléans Loiret Basket s'est fait plaisir ce samedi soir au Palais des sports d'Orléans et a dominé largement Gravelines Dunkerque, 104 à 69 pour un match en retard de la 7e journée de Jeep Elite. C'est le score le plus élevé de points inscrits par l'OLB depuis le début de la saison.

Quel festival de l'Orléans Loiret Basket ce samedi soir au Palais des sports ! Les Orléanais se sont imposés largement, 104-69 l'équipe de Gravelines Dunkerque pour un match en retard de la 7e journée de Jeep Elite. Un avantage de 35 points qu'on n'avait pas vu depuis le premier match de la saison où l'OLB s'était imposé 101 à 63 contre Cholet.

Résumé de la rencontre

Les Orléanais prennent le jeu à leur compte dès le début du premier quart temps avec 7 points d'avance au bout de 5 minutes de jeu. Paris Lee et LaMonte Ulmer rentrent chacun un panier à trois points et l'OLB compte un +15, 21-6 à moins de 3 minutes de la fin du quart temps. Les Orléanais terminent finalement avec 15 points d'avance, 31-16 à la fin du premier quart.

La dynamique est la même en deuxième avec une avance qui se porte même à +21 pour l'OLB au bout de 4 minutes de jeu. On les sent plus concernés et défensifs par rapport au match de Bourg la semaine dernière, plus appliqués en défense. L'avance oscille autour de 20 points, avec un Chima Monéké retrouvé, auteur de 7 points en deux quarts temps, l'un des meilleurs marqueurs avec Darius Johnson-Odom et Paris Lee. Les Orléanais rentrent aux vestiaires avec 21 points d'avance, 54-33. D'autant que le meneur de Gravelines Briante Weber est exclu après deux fautes anti sportives.

Le troisième quart temps voie l'OLB s'envoler avec 35 points d'avance au bout de 5 minutes de jeu. Paris Lee enchaîne trois paniers à trois points de suite et porte le score à +38, 76-38 pour les Orléanais. Invincibles offensivement et solides en défense, les hommes de Germain Castano mènent toujours de plus de 30 points en moyenne durant le quart, terminant à +32, 82-50, en fin de troisième quart temps.

Le dernier quart temps est encore une fois à l'avantage des Orléanais. Darius Johnson-Odom aligne panier sur panier, notamment trois paniers à trois points et 11 points inscrits en trois minutes. Les Orléanais s'imposent finalement avec 35 points d'avance, 104-69 et se repositionnent au classement.

Prochain match contre Monaco encore à domicile

L'OLB recevra une nouvelle fois le week-end prochain le leader Monaco pour un match en retard de la 11e journée de Jeep Elite. Match le 12 février à 20h.