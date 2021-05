Jeep Elite : pas de miracle pour l'Orléans Loiret Basket face à l'ogre de l'Asvel

Pas de nouvel exploit pour l'Orléans Loiret Basket. Les Orléanais recevaient l'Asvel ce samedi soir pour un match en retard de la 16e journée de Jeep Elite et ils se sont inclinés 66-80. L'OLB rebascule à la 9e place au classement pour le moment avant de se déplacer au Mans mardi prochain.

LaMonte Ulmer et les Orléanais recevaient l'Asvel au Palais des sports d'Orléans ce samedi soir.

Après sa belle victoire jeudi soir face à Strasbourg, 91-65 devant son public, l'Orléans Loiret Basket recevait un autre poids lourd de Jeep Elite ce samedi au Palais des sports, l'Asvel de Tony Parker, dans un match en retard de la 16e journée du championnat. Les Orléanais se sont inclinés 66-80 malgré de très bons Chima Monéké et LaMonte Ulmer. L'OLB repasse à la 9e place du classement avec 15 victoires et 14 défaites.

Résumé de la rencontre

L'OLB rentre bien dans le match, avec un tir à trois points réussi par Giovan Oniangué dès le début de la rencontre, 3-0 à la 1ère minute. Les Orléanais, appliqués, prennent de l'avance, avec un +4, 9-5, au bout de 5 minutes. L'Asvel recolle et repasse devant, 11-12, à 4 minutes de la fin du premier quart temps, l'OLB répond et le score passe en faveur de l'une comme de l'autre équipe sur les trois dernières minutes. C'est finalement Lyon-Villeurbanne qui passe devant en fin de premier quart, 19-21, sur deux lancer-francs.

Les hommes de Germain Castano prennent l'eau dans le deuxième quart, encaissant 19 points en 7 minutes, avec un + 18, (22-40,16e) et ne marquant que 5 points grâce aux lancer-francs. Mais les Orléanais relèvent la tête, reviennent à 10 points de l'Asvel une minute avant la fin du quart, 30-40 et rentrent aux vestiaires à -12, 30-42.

L'Asvel fait le jeu en début de troisième quart, menant jusqu'à 16 points d'avance à la 25e minute de jeu, 35-51. Mais l'OLB contre bien, rentre très peu de shoot à 3 points mais est efficace en attaque placée, terminant le troisième quart temps à seulement -11, 48-59. Chima Monéké est toujours aussi explosif avec 14 points inscrits et 3 rebonds en 23 minutes.

Les Orléanais se donnent corps et âme dans la bataille du dernier quart temps, à l'image de Tahjere McCall ou Malela Mutuale. Lyon-Villeurbanne ne marque que 2 points en 5 minutes alors que l'OLB en est à 8 inscrits. Poussé par leur public, les Orléanais ne reviennent qu'à 2 longueurs de l'Asvel à la 35e minute, profitant des maladresses lyonnaises. Mais le 3e du championnat se met en mode rouleau compresseur et les coéquipiers de Thomas Heurtel récitent leurs gammes en fin de match. Deux shoots à 3 points réussis pour l'international français, deux passes décisives pour Moustapha Fall et les Lyonnais terminent avec 14 points d'avance, 66-80.

Prochain match dès mardi au Mans

Les Orléanais se déplaceront au Mans dans quelques jours, ce mardi 1er juin, pour la 17e journée de Jeep Elite. Il ne restera que quatre rencontres à disputer après celle-ci avant la fin du championnat. Le match sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h.