Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket s'impose face à l'Elan Béarnais (85-75)

De belles retrouvailles avec la Jeep Elite pour l'Orléans Loiret Basket. Plus d'un mois après la rencontre face à l'Asvel, Les hommes de Germain Castano se sont imposés face à l'Elan Béarnais ce samedi soir, 85 à 75, au Palais des Sports d'Orléans pour un match en retard de la 3e journée de championnat. LaMonte Ulmer était en feu et a inscrit 31 points à lui tout seul. Après Landing Sané mardi, c'était au tour d'Ulmer de flamber sur le parquet du Palais.

Résumé de la rencontre

Début de match assez équilibré avec beaucoup de petites imprécisions de chaque côté. L'équipe de Pau est très entreprenante et bouscule l'OLB grâce à un très bon Justin Bibbins. LaMonte Ulmer se fait plaisir au bout de six minutes de jeu dans le premier quart-temps avec un très beau Alley-oop. 15-14 en fin de premier quart-temps.

L'Orléans Loiret Basket prend son envol en deuxième quart-temps avec un Landing Sané à nouveau agile à trois points, comme mardi dernier face à Boulazac, qui en marque deux de suite et porte son équipe à + 4 après 7 minutes de jeu dans le deuxième quart-temps. L'OLB mène de dix points à 30 secondes de la mi-temps. Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec un avantage de + 6 pour les Orléanais, 34 à 28. A noter la grosse performance des Américains Darius Johnson-Odom et Paris Lee en première période, avec un total de 11 points marqués pour le premier et un 6 sur 8 aux lancer-francs pour le second.

Le troisième quart-temps continue sur le même rythme, avec un OLB conquérant et un peu plus précis techniquement, même si certaines phases restent un peu plus brouillonnes par rapport au match de Coupe de France mardi. LaMonte Ulmer enchaîne et passe quatre tirs à trois points de suite (5/8 à trois points à ce moment-là pour l'Américain). Les Orléanais mènent jusqu'à +11 à cinq minutes de la fin du troisième quart-temps, puis +13 et +16 avec un nouveau trois points d'Ulmer à près de deux minutes de la fin du quart-temps. Dans les dernières secondes, l'ailier américain réussi un nouveau shoot à trois points et porte son équipe à 61-46 en fin de troisième quart-temps.

Le festival Ulmer continue dans le dernier quart-temps avec un nouveau shoot à 3 points et deux paniers à 2 points (31 points pour lui à cinq minutes de la fin du match). Si LaMonte Ulmer nous éclabousse de son talent, on ne compte plus les marchés sifflés, notamment contre Darius Johnson-Odom. En fin de quart-temps, les Palois reviennent dans le partie, distancés de 17 points au bout de six minutes dans le dernier quart-temps et recollent à -7 à moins de trois minutes de la fin. Après un peu de tension sur la fin de match, les Orléanais s'imposent finalement de 10 points, 85 à 75.

Prochain match samedi prochain au Portel

Les Orléanais se déplaceront au Portel, près de Boulogne-sur-Mer ce samedi 18 décembre prochain pour un nouveau match en retard, celui de la 2e journée de Jeep Elite.