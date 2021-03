Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket ramène sa première victoire à l'extérieur face à l'Elan Béarnais

Enfin la première victoire à l'extérieur pour l'Orléans Loiret Basket ! Les Orléanais se déplaçaient à Pau ce samedi soir pour affronter l'Elan Béarnais à l'occasion de la 24e journée de Jeep Elite et se sont très largement imposés de 29 points, 72-101, grâce à des grandes prestations de LaMonte Ulmer et Darius Johnson-Odom qui ont inscrit tous les deux 22 points. L'OLB remonte donc à la 8e place avec 50% de victoires (6V et 6D).

Résumé du match

Les Orléanais rentrent bien dans ce match avec de la réussite à trois points pour Darius Johnson-Odom, qui en met deux de suite et LaMonte Ulmer. Les Béarnais au contraire n'y arrivent pas à trois points et terminent le premier quart temps à 0/5 à trois points. Derrière, l'OLB enchaîne, défend bien et mène jusqu'à +17 en milieu de premier quart temps et termine à +11 en fin de quart. Le deuxième quart temps est plus engagé et disputé, grâce notamment aux deux tirs à trois points réussis par le meneur palois Rémi Lesca, qui permet à Pau de rester la tête hors de l'eau. Les Orléanais contiennent les offensives de l'Elan et rentrent aux vestiaires avec 8 points d'avance, 42-50.

Le troisième quart temps marque la descente aux enfers des Béarnais. Entre les trois points de LaMonte Ulmer et Lucke Fischer et la défense très solide des Orléanais, l'avantage tourne largement en faveur des visiteurs, avec un +25 au bout de 7 minutes 30 de jeu dans le troisième quart. L'OLB termine sur un coussin, avec 23 points d'avance sur Pau, 55 à 78.

Dans le dernier quart temps, les Orléanais continuent sur leur lancée et enchaînent les paniers. On atteint 29 points d'avance au compteur après 3 minutes de jeu dans le dernier quart. L'OLB fait le travail en fin de match et prend définitivement le large en s'imposant donc de 29 points, 72 à 101, qui plus est à l'extérieur et en passant une nouvelle fois la barre des 100 points. Chapeau messieurs !

Prochaine rencontre ce mardi face à Dijon

Les basketteurs orléanais affronteront un poids lourd du championnat ce mardi au Palais des sports d'Orléans avec la réception du leader, la JDA de Dijon, à 19h pour la 25e journée de Jeep Elite.