Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket s'impose face à l'Elan Chalon pour le dernier match de la saison

L'Orléans Loiret Basket réussit sa dernière rencontre de la saison. Les Orléanais recevaient l'Elan Chalon ce mardi soir au Palais des sports d'Orléans pour un match en retard de la 22e journée de Jeep Elite, la dernière de la saison régulière et ils se sont imposés 87-79 grâce à de très bons encore une fois Chima Monéké (28 points et 10 rebonds) et Paris Lee (18 points et 7 passes décisives). L'OLB termine donc à une superbe 8e place du classement cette saison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Place aux playoffs

Les hommes de Germain Castano se projettent maintenant sur les playoffs de Jeep Elite et des quarts de finale qui auront lieu les 20 et 21 juin prochain. On ne connaît pas encore l'adversaire des Orléanais. L'OLB n'avait plus disputé de phase finale depuis la saison 2011-2012.