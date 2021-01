Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket s'incline encore une fois à l'extérieur face à la JL Bourg

Une nouvelle défaite en championnat à l'extérieur pour l'Orléans Loiret Basket. Les Orléanais se déplaçaient à Bourg-en-Bresse ce samedi après-midi pour un match en retard de la 6e journée de Jeep Elite et se sont inclinés 88-82. L'OLB est donc 12e au classement de Jeep Elite après huit rencontres.

Résumé du match

Gros début de match de la part de Landing Sané qui marque les 7 premiers points de la rencontre et l'OLB mène de +9 après 2 minutes 30 de jeu dans le premier quart temps. Les Orléanais déroulent et restent devant au score avec un +6, 13-19 pour l'OLB après un tir à trois points réussi par Giovan Oniangué. On en reste à 18-21 pour les hommes de Germain Castano à la fin du premier quart temps.

Le deuxième démarre sur les chapeaux de roue et après des tirs à trois points réussis par Darius Johnson-Odom et Giovan Oniangué, l'OLB mène de 12 points après 3 minutes de jeu. Les Orléanais comptent toujours un écart de près de 10 points jusqu'à la fin du deuxième quart temps où Maxime Courby sonne la révolte pour Bourg et enchaîne quatre tirs à trois points réussis. La JL Bourg recolle donc au score, 38-38 et rentre aux vestiaires avec seulement un point de retard au tableau d'affichage, 42-43.

Le tournant dans le troisième quart temps

Bourg-en-Bresse passe devant au score pour la première fois de la partie en début de troisième quart temps, 44-43. Les Bressans continuent sur leur lancée et mènent de 9 points en fin de quart temps, 64-55 alors que les Orléanais n'arrivent plus du tout à réussir leurs shoots. Dans le dernier quart temps, les hommes de Germain Castano n'y arrivent toujours pas et sont menés de 12 points après deux minutes de jeu dans le quatrième quart temps. Les Bressans restent à distance de l'OLB et mènent toujours au score de près de 10 points. Malgré les deux tirs à trois points réussis de Paris Lee et celui de Darius Johnson-Odom, les Orléanais n'arrivent pas à revenir au score et restent menés de 10 points à moins de 2 minutes de la fin de la rencontre. Score final 88 à 82 pour Bourg-en-Bresse.

Prochain match face à Gravelines

Les Orléanais recevront Gravelines le 6 février prochain au Palais des sports pour la 7e journée de Jeep Elite. Coup d'envoi à 20h.