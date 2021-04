Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket craque et s'incline face à Nanterre

L'Orléans Loiret Basket a perdu 98-89 contre Nanterre ce vendredi soir à l'occasion de la 28ème journée de Jeep Elite. Le scénario du match a été incroyable, puisque Orléans menait de 21 points à la mi-temps, mais Nanterre a réussi une remontada. Au classement, l'OLB était 11ème avant la rencontre, et les joueurs des Hauts-de-Seine 15èmes.

L'OLB démarre très fort

L'Orléans Loiret Basket a pourtant fait la course dès le départ, menant 13/2 au bout de quatre minutes, avec un Chima Moneke en feu et un Luke Fischer en forme. L'OLB mène 25-16 après un quart temps, puis poursuit sur le même rythme, avec une belle adresse à trois points (7 sur 11 pour l'OLB en première mi-temps) : 54-33 à la pause.

Au retour des vestiaires, Nanterre revient avec de meilleures intentions et recolle au score. Conklin, Reed et surtout Berhanemeskel font mal aux orléanais. Et les joueurs de Pascal Donnadieu, méthodiquement, entament une incroyable remontada : 75-64 pour l'OLB à la fin du troisième quart-temps.

La remontada de Nanterre !

En quatrième quart-temps, Nanterre poursuit sur ce rythme et revient totalement dans le match, prenant l'avantage pour la première fois de la partie à la 35ème minute : 84-85 après cinq points de Victor Wembanyama, le jeune prodige du basket français, âgé de 16 ans (2m19). Puis Nanterre creuse encore l'écart (90-84 à 3mn de la fin). C'est clairement en défense que l'OLB a failli en deuxième mi-temps, encaissant 65 points en 20 minutes.

Comme face au Mans le 17 avril, au palais des sports, Orléans s'incline après avoir largement mené pendant une grande partie de la rencontre. Pas rassurant pour l'OLB qui devra tenter de se rassurer dès mardi prochain, à domicile, face à Bourg-en-Bresse (à 20h00).