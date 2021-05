Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket s'incline une nouvelle fois face à Nanterre

La course aux play-offs se complique pour l'Orléans Loiret Basket. Les Orléanais se déplaçaient sur le parquet de Nanterre, en banlieue parisienne ce mardi soir pour la 15e journée de Jeep Elite et ils se sont inclinés 87-99. L'OLB reste donc 8e du championnat avant Strasbourg.

Chima Monéké et les Orléanais se déplaçaient ce mardi soir à Nanterre pour la 15e journée de Jeep Elite.

Pas de deuxième victoire de suite pour l'Orléans Loiret Basket. Les Orléanais se déplaçaient à Nanterre ce mardi soir pour un match en retard de la 15e journée de Jeep Elite et ils se sont assez lourdement inclinés 87-99 malgré un très bon Chima Monéké, auteur de 22 points et 4 rebonds. L'OLB reste donc 8e au classement. LaMonte Ulmer a fait son retour sur les parquets après son pneumothorax et a inscrit 8 points en 14 minutes.

Prochain match face à Strasbourg, avec du public au Palais

Les Orléanais recevront maintenant la SIG de Strasbourg ce jeudi au Palais des sports d'Orléans pour le grand retour du public, avec une jauge de 800 personnes.