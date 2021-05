Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket s'offre Strasbourg devant son public

Une belle première devant son public ! L'Orléans Loiret Basket recevait Strasbourg ce jeudi soir au Palais des sports d'Orléans devant 800 supporters, une première depuis octobre dernier et s'est imposé avec la manière 91-65. Les Orléanais consolident donc leur 8e place au classement.

Une très belle première en 2021 devant son public. L'Orléans Loiret Basket recevait Strasbourg ce jeudi soir au Palais des sports d'Orléans pour un match en retard de la 23e journée de Jeep Elite, devant 800 personnes et s'est imposé avec la manière, 91-65. C'était la première fois que le public revenait dans les tribunes depuis le mois d'octobre. Luke Fischer termine avec 20 points 5 rebonds et Paris Lee avec 14 points et 5 passes décisives.

Prochain match ce samedi à domicile contre l'Asvel

Les Orléanais seront de nouveau au Palais des sports ce samedi et recevront l'Asvel à 17h30 devant 800 personnes.