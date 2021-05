Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket s'impose en prolongation face au CSP Limoges

Et de 5 pour l'Orléans Loiret Basket ! Les Orléanais se déplaçaient à Limoges ce mercredi soir pour affronter le CSP à l'occasion d'un match en retard de la 10e journée de Jeep Elite et ils se sont imposés 82-74 en prolongations. Ils repassent donc 8e au classement, juste devant Limoges.

Quel match et quelle victoire pour l'Orléans Loiret Basket, la cinquième de suite! Les Orléanais étaient en déplacement à Limoges ce mercredi soir pour affronter le CSP à l'occasion d'un match en retard de la 10e journée de Jeep Elite et ils se sont imposés après prolongation, 82-74 dans une fin de match de dingue. L'OLB repasse donc 8e au classement et dépasse Limoges, 9e.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Résumé du match

Les Orléanais sont bousculés d'entrée mais restent au contact et terminent seulement avec deux points de retard à la fin du premier quart temps. Le géant polonais Maciej Lampe est cadenassé et commet deux déjà deux fautes en fin de quart, ce qui le pousse à rester sur le banc la plupart du temps dans la première mi-temps. Mais derrière, Limoges se remet en ordre de marche et le jeune Timothé Crusol enchaîne les 3 points. Le CSP file en tête à la mi-temps, 39-28, avec 11 points d'avance.

Une deuxième mi-temps énorme des Orléanais

Mais les Orléanais ne lâchent pas. Alors certes, ils comptent jusqu'à 16 points de retard dès la 21e minute de jeu, mais ils répondent de la meilleure des manières en inscrivant un cinglant 10-0 aux Limougeaud et reviennent à 4 petits points, 44-40 à 5 minutes de la fin du troisième quart. L'OLB termine fort et n'est qu'à 5 points de Limoges en fin de troisième quart temps. C'est là que les Orléanais montrent les dents, donnent tout et arrachent la prolongation en fin de match, 70-70, avec même le luxe en fin de rencontre, de s'offrir la balle de match mais Paris Lee la manque.

La prolongation se passe de la meilleure des manières. L'OLB revient à la marque, passe devant et ne lâche plus son avance. Les Orléanais terminent avec 8 points d'avance, 82-74 et s'offre un gros morceau.

Un nouveau déplacement lundi à Dijon

Les Orléanais seront encore une fois sur la route lundi prochain et se rendront à Dijon pour un nouveau match en retard de la 12e journée de Jeep Elite. Un déplacement compliqué chez le dauphin du championnat. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.