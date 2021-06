Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket s'offre Limoges à domicile et se met à rêver aux play-offs

Une victoire cruciale pour l'Orléans Loiret Basket dans la course aux play-offs. Les Orléanais recevaient Limoges ce mercredi soir au Palais des sports d'Orléans pour la 20e journée de Jeep Elite, l'avant dernier match de la saison et ils se sont imposés 78-73. L'OLB repasse 7e, devant le CSP.

Cette équipe de l'OLB ne peut que nous faire rêver. L'Orléans Loiret Basket recevait le Limoges CSP ce mercredi soir au Palais des sports d'Orléans devant un tout petit peu moins de 1.000 spectateurs pour un match en retard de la 20e journée de Jeep Elite. Les Orléanais se sont imposés 78-73 grâce à de très bons Chima Monéké, Paris Lee et Luke Fischer. L'OLB remonte donc 7e au classement à une journée de la fin, devant Limoges et le Mans.

Résumé de la rencontre

Les Orléanais rentrent très bien dans ce match, appliqués et efficaces à trois points, à l'image de Paris Lee ou encore Tahjéré McCall. L'OLB mène jusqu'à 7 points d'avance dans le premier quart temps, rattrapé par Limoges dans un premier temps mais l'OLB repasse devant et termine le premier quart devant, 22-16 (+6). Paris Lee compte 7 points et 1 passe décisive en 10 minutes, soit 6 points de plus que dimanche dernier face à Châlons-Reims en 40 minutes.

Le deuxième quart temps est un peu plus disputé entre les deux équipes, avec un 6-6 à la 14e minute de jeu (28-22). L'adresse semble avoir disparue des deux côtés et le jeu manque un peu de rythme. Mais l'OLB se réveille, enchaîne les rebonds défensifs et s'offre 11 points d'avance à 3 minutes de la fin du deuxième quart, 33-22. C'est finalement avec un +10 que les Orléanais rentrent aux vestiaires, 39-29, n'encaissant que 13 points dans le deuxième quart.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Limoges refait son retard en début de troisième quart, avec un 7-0 inscrit en 3 minutes (39-36, 23e minute). L'OLB souffre mais les hommes de Germain Castano ne plient pas. Ils restent toujours devant au score, 41-37, 43-41 puis 50-42 à la 27e minute de jeu. Malmenés en début de troisième quart, les Orléanais terminent beaucoup mieux et comptent 4 points d'avance en fin de quart, 55-51.

L'OLB gère sa fin de match, s'appuyant notamment sur les 3 points de Landing Sané et les passes décisives de Paris Lee. L'avantage des Orléanais oscille entre +5 et +9 en fin de quart, avec un +9, 72-63, à près de 2 minutes de la fin de la rencontre. Les hommes de Germain Castano s'imposent au final 78-73 et se mettent à rêver aux phases finales.

Dernier match face à l'Elan Chalon

Les Orléanais recevront au Palais l'Elan Chalon le 15 juin prochain pour la dernière rencontre de la saison, match en retard de la 22e journée de Jeep Elite.