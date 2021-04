Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket craque en fin de match face au Mans

L'Orléans Loiret Basket ne se rassure toujours pas. Les Orléanais recevaient le Mans au Palais des sports d'Orléans ce samedi soir pour la 30e journée de Jeep Elite et se sont inclinés 79-87 après un quatrième quart temps improbable. L'OLB est 12e du championnat avec 7 victoires et 10 défaites.

L'Orléans Loiret Basket ne renoue toujours pas avec la victoire. Les Orléanais revenaient au Palais des sports d'Orléans après quatre matches loin de leurs terres pour affronter le Mans ce samedi soir à l'occasion de la 30e journée de Jeep Elite. Ils se sont inclinés 79-87. Avec ce résultat, l'OLB est 12e au classement.

Résumé du match

La nouvelle recrue Tahjéré McCall prend les commandes du match côté OLB avec cinq points inscrits dans les quatre premières minutes de jeu. Les Orléanais et Manceaux se répondent coup sur coup dans le premier quart temps, avant que le MSB ne prenne le jeu à son compte pour mener de 8 points en fin de quart. Le Mans laisse donc les Orléanais à six longueurs au bout de 10 minutes, 17-23. L'OLB reste maladroit à 3 points avec un 1 tir sur 9 réussi dans le premier quart temps.

L'écart s'accentue pour le Mans, qui mène de 14 points au bout de 4 minutes dans le deuxième quart temps, 21-35. A cause de ses 5 fautes collectives dans le quart, le MSB encaisse des lancer-francs et l'OLB rattrape son retard en fin de quart. Les Orléanais reviennent à 5 points du Mans, 30-35, à 3 minutes de la fin. Chima Monéké s'offre un dunk monstrueux à deux minutes de la mi-temps et ouvre la voie à l'OLB. Les hommes de Germain Castano terminent à 3 petits points seulement du Mans en fin de deuxième quart temps, 41-44, grâce notamment à un panier à deux points sur le buzzer de Landing Sané.

Les Orléanais repassent devant au score dans le troisième quart temps et mènent de 2 points au bout de 5 minutes de jeu, 52-50, avec notamment un panier à 3 points de réussi pour Lucke Fischer (le deuxième panier sur 17 tentatives). Les deux nouveaux 3 points de Landing Sané et Paris Lee donnent de l'air aux Orléanais et terminent avec un +8, 63-56, en fin de troisième quart.

Autant pendant 30 minutes, l'OLB n'a pas de réussite à 3 points, autant dans le dernier quart on assiste à un petit festival. Landing Sané puis Giovan Oniangue réussissent à en mettre un chacun et l'OLB inflige un 10-3 au Mans en début de quatrième quart temps. On atteint même un +18 pour les Orléanais, 74-56, à 7 minutes de la fin du match. Les Manceaux courent après le score mais ne reviennent qu'à 10 longueurs, 77-70, puis 3 à 2 minutes de la fin, 77-74. Ils infligent même finalement un sévère 0-21 en 5 minutes, 77-62 puis 77-83. Les Orléanais s'inclinent finalement 79-87 dans un dernier quart temps improbable.

Prochaine rencontre face à Gravelines-Dunkerque

Les Orléanais seront encore une fois en déplacement mardi 20 avril à Gravelines-Dunkerque pour la 31e journée de Jeep Elite. Un match qui sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h.