Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket s'incline sur le fil face au Portel (85-84) pour la 2e journée

L'Orléans Loiret Basket ne réussi pas la passe de trois. Les basketteurs orléanais se déplaçaient au Portel ce samedi soir pour un match en retard de la 2e journée de Jeep Elite et se sont inclinés d'un point, 85 à 84, avec une fin de match haletante. Après ses deux victoires face à Boulazac et Pau-Lacq-Orthez en décembre, les hommes de Germain Castano clôturent ce mois avec une défaite. L'OLB redescend 11e au classement à la trêve.

Résumé de la rencontre

Les Orléanais débutent mal ce match avec 14 points de retard à la fin du premier quart-temps, 26-12 pour les Nordistes. L'OLB reprend ses esprits en deuxième quart-temps avec l'écart qui se réduit au fil des minutes, revenant même à -3 après 8 minutes de jeu. Mais le Portel se remet dans le match et creuse à nouveau l'écart en fin de quart-temps avec +10, 43-33 à la mi-temps.

Même si les Orléanais ont remporté ce deuxième quart-temps 21 à 17, ils restent à 10 points des Nordistes à la pause. Seul Paris Lee a réussi un tir à 3 points en 20 minutes et on est loin des performances XXL de Landing Sané et de LaMonte Ulmer des deux dernières rencontres de l'OLB.

Ça va mieux pour les Orléanais après la mi-temps, avec notamment un LaMonte Ulmer de retour aux affaires, qui passe un tir à 3 points et un dunk au début du troisième quart-temps. Il permet à l'OLB de revenir à 5 points puis à 3 points du Portel. Les Orléanais reviennent à un petit point des locaux 49-48 au bout de cinq minutes de jeu dans ce troisième quart-temps. Mais retour éphémère de l'OLB puisque les Nordistes reprennent le large avec 7 points d'avance à trois minutes de la fin du troisième quart-temps. Paris Lee passe un tir à 3 points et obtient une faute dans la foulée qui permet à l'OLB de revenir au score et même d'égaliser 59-59 à une minute de la fin. Mais le Portel termine avec deux points d'avance en fin du troisième quart-temps, 63-61.

Un peu plus tard, au début du dernier quart-temps, les Orléanais passent pour la première fois devant au score au bout trois minutes, 69-98, grâce à un panier de Darius Johnson-Odom. L'OLB compte même jusqu'à 5 points d'avance au tableau d'affichage dans ce quatrième quart-temps. Mais le Portel n'a pas dit son dernier mot et recolle en fin de rencontre. On arrive à un score de 84-84 à 25 secondes de la fin du match mais l'OLB rate le coche et se prend un dernier point pratiquement sur le buzzer. Le Portel s'impose finalement 85-84.

Place aux vacances avant la Coupe de France en janvier

Les Orléanais prendront maintenant un peu de repos avant de retrouver les parquets le 9 janvier prochain face à Monaco en 8e de finale de Coupe de France au Palais des Sports à 20h.