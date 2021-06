Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket n'est pas en vacances et veut une 19e victoire face à l'Elan Chalon

Il faut que la fête soit belle pour la dernière à la maison. L'Orléans Loiret Basket reçoit l'Elan Chalon ce mardi soir au Palais des sports d'Orléans pour un match en retard de la 22e journée à 18h30 devant près de 1.000 spectateurs. C'est le dernier match de la saison régulière pour les Orléanais qui sont déjà assurés de disputer les phases finales de Jeep Elite. Ce sera aussi la dernière à la maison pour quelques joueurs qui ne seront plus là l'an prochain, comme Paris Lee, Tahjéré McCall, Jamel Morris ou peut-être Chima Monéké. "Moi je ne pense pas que ce sera ma dernière à domicile", sourit l'entraîneur de l'OLB Germain Castano.

Objectif 19e victoire

Alors même si l'Elan Chalon pointe à l'avant-dernière place du classement (17e/18), il ne faut pas croire que la partie est gagnée d'avance. "Eux vont faire un match pour rester en vie", commente le coach Germain Castano. Le but est toujours de glaner une 19e victoire de la saison pour les Orléanais et tenter de finir le plus haut possible, à la 7e place au mieux. "La saison est belle quoi qu'il arrive mais 19 victoires c'est mieux que 18 donc moi je veux la 19e", souffle l'entraîneur.

Chalon-sur-Saône reste sur quatre défaites et une seule victoire en cinq rencontres et peut se sauver en cas de succès sur l'OLB (si Gravelines-Dunkerque s'incline également face à Pau). "Ça va être un match difficile, Chalon est une belle équipe", insiste le capitaine orléanais Giovan Oniangue, "il ne faut pas mépriser une équipe même si elle est avant-dernière". Il ajoute que cette formation compte dans ses rangs des "joueurs de talent" et ne veut pas "les laisser respirer" car "la soirée peut être très longue" selon lui.

Les joueurs ne sont pas en vacances

On pourrait penser qu'avec ces playoffs acquis, les Orléanais joueraient un peu avec la tête ailleurs. Mais ce ne sera pas le cas. "On y pense même pas aux vacances", rectifie Giovan Oniangué, "il faut gagner, on veut la 7e place donc il faut tout faire pour gagner". Il souhaite tout simplement "offrir une belle victoire au public qui est là depuis peu".

"Il faut respecter les gens dans la salle", estime le coach car viendront voir la dernière prestation, à la maison, de joueurs comme Tahjéré McCall, Paris Lee ou vraisemblablement Chima Monéké. Mais les joueurs sont compétiteurs, ils l'ont montré à plusieurs reprises et ils vont vouloir faire plaisir à ces supporters sevrés les trois quarts de la saison de rencontres. "La vie est faite de souvenirs et ça, ça peut être un très bon souvenir", affirme Germain Castano, qui savoure cette saison réussie mais elle était malheureusement à fêter sans public.

Il faut aussi que la voix des joueurs compte donc ce qu'à fait le syndicat c'est bien selon moi car jusqu'à aujourd'hui la voix des joueurs ne comptait pas trop alors que nous sommes les acteurs de ce jeu, Giovan Oniangue le capitaine orléanais

Quid de la phase finale ?

Après ce match, il faudra se projeter sur les playoffs de fin de saison, avec les quarts de finales les 20 et 21 juin prochain. Mais ces phases finales auront-elles vraiment lieu ? Le syndicat des joueurs professionnels de Jeep Elite ont écrit une lettre pour boycotter ces playoffs. "Pour le public, c'est bien de jouer", affirme Giovan Oniangue, "mais il faut aussi que la voix des joueurs compte donc ce qu'à fait le syndicat c'est bien selon moi car jusqu'à aujourd'hui la voix des joueurs ne comptait pas trop alors que nous sommes les acteurs de ce jeu".

"Nous, on a suivi le mouvement parce que c'est important qu'on soit tous ensemble en tant que joueur, de toute les équipes, être ensemble, unis et on verra par la suite comment ça va se passer", continue le capitaine, "peu importe que ça se passe ou pas, il faut être prêt, on représente un club et tout une équipe".

Match à vivre en direct et en intégralité

