Jeep Élite : l'Orléans Loiret Basket reprend le 9 mars, "un soulagement" pour le coach

Le championnat de Jeep Élite de basket va bien reprendre mais les clubs vont devoir fournir de sérieux efforts physiques et d'organisation. Réunie en assemblée générale ce lundi, la Ligue nationale de basket a officialisé le calendrier de reprise : toutes les rencontres de la phase régulière vont se jouer entre le 6 mars et le 15 juin, y compris les matchs qui ont été déprogrammés depuis le début de la saison. Pour l'Orléans Loiret Basket, qui reprendra le 9 mars contre Roanne, cela signifie 24 matchs de championnat en trois mois.

On a fait le calcul : 95 jours, 25 matchs minimum - Germain Castano, coach de l'OLB

L'OLB a aussi un rendez-vous en coupe de France : le quart de finale prévu au Mans en mars... et plus si la victoire est là. "On a fait le calcul : 95 jours, 25 matchs minimum" résume le coach de l'OLB Germain Castano. "Mais c'est pas grave : on est contents, parce qu'on a besoin de jouer. C'est un petit peu un soulagement. On a tellement attendu, tellement patienté. Je ne dis pas que les joueurs en ont marre de s'entraîner mais c'est dur de s'entraîner quand on ne sait pas où on va. Là, on aura un programme, nos matchs en avance." La Ligue a par ailleurs acté la tenue d’un "Final 8" en fin de saison régulière, avec les 8 premières équipes qui s'affronteront en élimination directe pour déterminer le champion de France.

Le rythme des rencontres, effréné et inédit, oblige néanmoins à quelques efforts d'organisation... et de gestion de l'effort physique. "On va anticiper. J'espère qu'il n'y aura pas trop de casse, qu'on sera capable de bien récupérer, de faire tourner l'effectif. Vous imaginez bien que ce n'est pas un rythme dont on a l'habitude. A nous de trouver le bon mélange entre s'entraîner... mais pas trop, pour être efficace lors des matchs." Germain Castano sera particulièrement attentif, dit-il, aux temps de repos. Les journées à deux entraînements vont devenir très rares, pour donner le temps aux joueurs de récupérer.

Ce mardi 23 février, Didier Nourault, président de l'Orléans Loiret Basket, est l'invité de la matinale de France Bleu Orléans. Rendez-vous à 7 heures 45.