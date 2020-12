Jeep Élite : l'Orléans Loiret Basket retrouve enfin le championnat avec la réception de l'Élan Béarnais

L'Orléans Loiret Basket reprend enfin sa saison en Jeep Élite. Après une belle victoire mardi au Palais des Sports d'Orléans en 16e de finale de Coupe de France face à Boulazac, 90 à 81, l'OLB défie Pau-Lacq-Orthez ce samedi soir, à 20h30, match en retard de la troisième journée de championnat, toujours au Palais des Sports. La dernière rencontre en Jeep Élite pour les Orléanais remonte au début du mois de novembre et la défaite face à l'Asvel.

Pau tourne à plus de 80 points par match en moyenne

"On est impatient de faire ce match parce que la Coupe de France c'est bien mais le championnat c'est mieux", sourit Germain Castano, le coach de l'OLB. "On a fait un bon entraînement mardi soir, pour bien préparer ce match, il y a des systèmes qui sont très similaires donc c'est intéressant pour nous. Pau va venir avec beaucoup d'idées, nous ça va être défensivement, est-ce qu'on va être capable de contrer les gros scoreurs en face. Il faut absolument qu'on fasse une grosse performance défensive", complète le coach.

Pour lui, il manque "quelques points à l'intérieur", du fait de l'importante moyenne de points inscrits par Chima Monéké et Luke Fischer. "Avec les blessés, il faut qu'il y en ai un ou deux qui sortent du lot pour compenser", dit-il. "J'aimerai bien que l'adversaire ne passe pas 70 points, mais aujourd'hui on n'est pas encore prêt à ça. Donc là, Pau, si on les met en dessous de 76 points, ça sera pas mal", termine le coach.

Ça ne sera pas facile car Pau-Lacq-Orthez tourne à plus de 80 points par match depuis le début de la saison et malgré la défaite contre Monaco le 6 décembre dernier, l'équipe béarnaise avait bien rivalisé et ne s'est inclinée que de quatre points seulement. "Entre la situation, les blessés, le public, c'est une confrontation "étrange", c'est un match qu'il faut absolument prendre chez nous", affirme Germain Castano.

Une équipe avec "beaucoup d'énergie"

"Ils jouent avec beaucoup d'énergie", estime de son Darius Johnson-Odom, le meneur-arrière de l'OLB, auteur d'un très bon match mardi soir (13 points, 14 d'évaluation) et de deux énormes dunks contre Boulazac.

"Ils marquent beaucoup en tête de raquette, il faut donc qu'on soit physique plus tôt et quand vous avez une équipe comme ça et qu'il n'y a pas de public ici, l'énergie fait la différence dans le jeu", ajoute Darius Johnson-Odom, "il faut donc qu'on apporte beaucoup d'énergie, beaucoup de physique, être bon en défense et continuer de jouer plus dur", estime l'Orléanais.

Darius Johnson-Odom a inscrit 13 points mardi soir face à Boulazac, dont deux énormes dunks. © Radio France - Alexandre Frémont

Attention également à l'arrière américain Vincent Sanford, qui a inscrit 28 points en 33 minutes contre Monaco la semaine dernière et qui tourne à plus de 16 points par match depuis le début de la saison.

Pour le moment, l'OLB occupe la 12e place du championnat avec cinq matchs joués et 40% de victoires alors que Pau-Lacq-Orthez est 8e avec six matchs joués et 50% de victoires.