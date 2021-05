Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket "sans pression" à Dijon ce lundi

Ils s'attaquent à un très gros du championnat : ce lundi 17 mai, les basketteurs de l'OLB, désormais huitièmes (et donc potentiellement en lice pour les playoff en fin de saison), vont défier Dijon, deuxième de Jeep Elite, et tombeur du leader, Monaco, mercredi dernier.

Le souvenir de la défaite du 6 avril ?

Les Bourguignons avaient sèchement battu les orléanais en demi-finale de la Coupe de France le mois dernier 107-74. Mais l'OLB était alors affaibli (par deux blessures) et s'est renforcé depuis, avec les arrivées des pigistes médicaux Jamel Morris et Tahjere Mac Call. Surtout, Orléans est ne forme et vient d'enchaîner cinq victoires en Jeep Elite, dont la dernière le 12 mai à Limoges.

Germain Castano, le coach de l'Orléans Loiret Basket. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"On y va sans aucune pression, parce qu'on est un peu au-dessus de notre objectif et parce qu'on va jouer chez une équipe qui a joué onze fois à domicile et qui a gagné onze fois, qui est intraitable à domicile et a battu des grandes équipes", explique Germain Castano, coach de l'OLB qui sait que Dijon est un adversaire redoutable.

On n'y va pas comme des victimes"

"Il ne faut pas croire qu'on va à Dijon comme des victimes, on a envie de faire mieux que le dernier match en Coupe de France, on avait été dominés du début à la fin, complètement dépassés, mais on n'avait pas la même équipe, on a deux joueurs de plus, donc on y va pour continuer à être prêt sur les neuf matchs qui suivront en Jeep Elite".

Dijon-Orléans, coup d'envoi à 20h00 ce lundi : à suivre en direct sur France Bleu Orléans, avec Alexandre Frémont aux commentaires.