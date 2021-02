Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket va devoir améliorer sa défense pour la réception de Gravelines

Après sa défaite la semaine dernière à Bourg-en-Bresse, 88 à 82, l'Orléans Loiret Basket va retrouver ses marques au Palais des sports d'Orléans ce samedi soir face à Gravelines. Il faudra être plus solide en défense contre cette équipe qui tourne en ce moment à plus de 100 points par match.

Après sa défaite samedi, une nouvelle fois à l'extérieur à Bourg-en-Bresse, 88 à 82, l'Orléans Loiret Basket retrouve le Palais des sports d'Orléans ce samedi soir et reçoit Gravelines-Dunkerque pour un match en retard de la 7e journée de Jeep Elite. La défense avait été en difficulté face à la JL Bourg et c'est aussi un problème depuis quelques matches. Les Orléanais se sont donc focalisés sur ce point noir.

"C'est clair que cette semaine on a fait un travail plus défensif", affirme Landing Sané, "parce que si on avait tenu le minimum défensivement, le résultat aurait été différent (samedi dernier contre Bourg) donc c'est vrai que ça fait partie des choses qui nous font défaut aujourd'hui encore, on travaille pour s'améliorer chaque jour".

"Si on les laisse entre 75 et 82 points, on gagnera"

La défense était donc la priorité numéro un cette semaine confirme Germain Castano, le coach orléanais qui a fait le constat à ses joueurs : l'OLB a gagné trois matches et sur ces trois rencontres les Orléanais ont encaissé 72 points tandis que sur les cinq matches perdus, 89 points ont été encaissés. "L'état des lieux c'est ça, donc il va falloir défendre", ajoute-t-il. Il se félicite de l'entraînement de mercredi, qui était "le plus bel entraînement depuis très très longtemps".

"Je ne veux pas être trop ambitieux mais si on les laisse entre 75 et 82 points, on gagnera", ambitionne Germain Castano, qui souhaite "un investissement collectif pour espérer l'emporter". Peut-être un peu ambitieux effectivement quand on sait que Gravelines a changé de visage depuis le début de saison, avec quatre nouveaux joueurs et de beaux ajustements dans l'équipe. "Il ne faut pas croire que c'est le Gravelines du début de saison", prévient Germain Castano, "là sur leurs trois derniers matches, ils sont à 101 points de marqués en moyenne. Nous on est capable de mettre beaucoup de points à domicile mais il ne va pas falloir les laisser en mettre 100 parce que sinon on va être en difficulté".

"J'ai quelques regrets du dernier match au niveau défensif donc il faudra qu'on soit bien meilleur défensivement parce que si on ne défend pas contre cette équipe-là, on peut passer une soirée compliquée", ajoute-t-il. "La défense va clairement primer sur ce match-là", ajoute Landing Sané, "après Bourg et Gravelines ont un basket différent. Bourg a un sens du jeu plus élevé que la moyenne du championnat et trouve beaucoup les bonnes solutions alors que Gravelines va plus se reposer sur l'exploit individuel d'un jour pour faire la différence", décrit l'ancien Monégasque.

A la maison, tout est possible

Le fait de jouer à domicile peut aider l'OLB a réaliser ses objectifs pour ce match car les Orléanais tournent bien au Palais, avec trois victoires en championnat et deux en Coupe de France. "Tu restes chez toi, tu as tes habitudes, tes repères et vraisemblablement il y a un phénomène de prise de conscience sur le fait de ne pas perdre à domicile chez toi", tente d'expliquer le coach qui souhaite que son équipe continue d'être aussi solide au Palais.

Luke Fischer pas encore au top

En tout cas, il ne faudra pas compter sur un Luke Fischer au top niveau, puisqu'il ne s'est entraîné que deux heures en deux semaines à cause de sa blessure. Le pivot orléanais a subit des infiltrations et pourra jouer ce samedi mais ne sera pas très longtemps sur le parquet. "J'espère qu'on pourra le mettre sur le terrain au moins une quinzaine de minutes", espère Germain Castano.