Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket veut confirmer sa bonne forme face à Boulazac

Après ses victoires contre Bourg-en-Bresse à domicile le 27 avril dernier et contre Roanne à l'extérieur ce samedi, l'Orléans Loiret Basket reçoit Boulazac ce mardi soir au Palais des sports pour la 34e journée de Jeep Elite. Les Boulazacois sont derniers du classement et restent sur huit défaites consécutives alors que les Orléanais sont en pleine forme depuis une semaine et veulent continuer leur belle série. "Quand tu gagnes à l'extérieur, il faut valider chez toi", commente le coach de l'OLB Germain Castano, "pour qu'il y ait un sens, il faut se mobiliser pour essayer d'enchaîner les trois victoires d'affilées parce que ça peut nous faire beaucoup de bien pour différentes raisons".

"Boulazac n'est pas à son niveau"

"Quand tu as gagné deux matches d'affilés et que tu reçois Boulazac chez toi, ça veut dire que la rencontre est à ta portée", insiste Germain Castano. Même si Boulazac affiche huit défaites consécutives, l'équipe n'a pas été écrasée pour autant. Une défaite par exemple 79-86 contre Strasbourg, 85-91 face à Boulogne-Levallois, ou encore en prolongation 99-105 contre le Mans. Comme quoi il ne faudra pas sous-estimer cette équipe. "Dans ce championnat on ne peut pas faire de prédiction", commence Gary Florimont, le pivot orléanais, "cette équipe de Boulazac joue très bien, elle a perdu beaucoup de match dans le dernier quart temps mais elle a accroché tout le monde donc on ne veut pas se dire que cette équipe est dernière parce qu'elle est clairement pas à son niveau".

Ça va mieux en défense pour l'OLB

Tout va bien pour l'OLB depuis deux rencontres, même si l'équipe a encaissé 91 points contre Roanne samedi soir. "La défense est un de nos points de progrès, on l'a beaucoup travaillé, il a fallu qu'on en prenne conscience que quand on défendait ça nous rendait les choses beaucoup plus simple surtout depuis le départ de Darius et de LaMonte (sur blessure)", confirme Gary Florimont, "aujourd'hui on a plus de consistance sur la durée et le résultat y est". Le coach Germain Castano est conscient de l'amélioration de l'équipe dans ce secteur de jeu. "Jamel Morris va nous apporter du tir extérieur, McCall nous apporte de la percussion et les qualités des autres vous connaissez donc il faut faire des stops pour s'imposer", argumente-t-il et il ne veut pas que la prestation des Orléanais ne repose seulement sur l'adresse.

La rencontre entre l'OLB et Boulazac est à vivre sur LNBTV mais cette fois-ci encore avec les commentaires de France Bleu Orléans. Rendez-vous à 19h50.