Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket veut enchaîner face au Portel pour rester dans le Top 8

Sa victoire face au Mans ce mardi, 93-87, a permis à l'Orléans Loiret Basket de revenir dans le Top 8 (à la huitième position) à quatre journées de la fin. Les Orléanais enchaînent ce jeudi au Palais des sports d'Orléans, devant encore une fois 800 spectateurs, face au Portel (12e) pour un match en retard de la 18e journée de Jeep Elite.

Une petite revanche à prendre

"Il va falloir confirmer", commence Malela Mutuale, le meneur orléanais, "le match aller remonte à tellement longtemps mais on se rappelle que là-bas on avait perdu d'un point et avait pêché sur quelques détails". Les hommes de Germain Castano s'étaient effectivement inclinés 85-84 en décembre dernier et ont une petite revanche à prendre sur les Nordistes. "Après ils n'ont rien à jouer donc ils vont venir relâchés", ajoute Malela Mutuale, "à nous de montrer qu'on a le couteau entre les dents dès le début du match et qu'on joue vraiment quelque chose d'important cette saison".

Le Portel est une équipe de combattants, de guerriers, "si tu n'es pas prêt au combat, ils vont vite t'attraper", souligne le meneur de jeu. Mais le contexte était différent en décembre dernier rappelle le coach Germain Castano, "parce qu'on avait été là-bas diminué et c'était l'un des pires matches de Darius Johnson-Odom". Pour l'entraîneur, il y avait eu un avant et un après le Portel pour Darius.

Dynamique moins favorable au Portel

A la différence de l'OLB, le Portel n'a plus rien à jouer. L'équipe a assuré son maintien et viendra jouer décontractée. "On est sur un dernier sprint", ajoute Germain Castano, "et en faisant une belle performance au Mans, il faut que tu la valides derrière, si ce n'est pas le cas, elle n'a pas vraiment de sens". Les Nordistes restent sur deux défaites et trois victoires, notamment à Roanne (77-74) et face au Mans (88-63) et sur une moins bonne dynamique loin de leurs terres, avec deux victoires et trois défaites. Il faudra se méfier de leurs intérieurs, efficaces et très bons aux rebonds. L'ailier fort Georgi Joseph reste sur six rebonds lors du dernier match face à Pau et le pivot Johan Passave-Ducteil en a effectué cinq. Une bataille dans la raquette s'annonce ce jeudi soir.

Une statistique, en tout cas, est largement favorable pour les Orléanais : le Portel n'a jamais gagné à l'extérieur face à l'OLB, en espérant que ça continue.