Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket veut être intraitable à domicile

Après leur victoire mercredi en Coupe de France contre Angers (90/68), les basketteurs orléanais veulent poursuivre sur leur lancée ce samedi soir, à l'occasion de la cinquième journée de Jeep Elite : l'OLB reçoit Châlons-Reims à 20h00, avec une équipe au complet.

Après la défaite à Strasbourg puis à Chalon-sur-Saône la semaine dernière, l'OLB veut reprendre goût à la victoire, qui avait été si belle face à Cholet le 26 septembre.

Pas de réduction de la jauge pour le public

Et bonne nouvelle : malgré l'aggravation de la situation sur le front du Covid-19 dans le Loiret et de nouvelles restrictions annoncées, le palais des sports d'Orléans ne voit pas sa jauge réduite. La billetterie qui avait été fermée jeudi par mesure de précaution, par l'oLB, a donc rouvert ce vendredi après-midi. Seule limitation : pas de groupes de plus de six personnes.

Germain Castano, entraîneur de l'Orléans Loiret Basket, après la défaite contre Levallois le 5 novembre 2019 © Radio France - Antoine Denéchère

L’entraîneur orléanais, Germain Castano, insiste particulièrement sur la nécessité d'être performant à domicile : "il ne faut pas imaginer qu'on va gagner nos dix-sept matchs à domicile, mais il faut en perdre le moins possible et montrer à tout le monde qu'il est difficile de venir gagner à Orléans. Et là, Chalons-Reims est un concurrent direct. Il ne faut pas perdre trop de duels et ne pas encaisser 90 points comme l'autre fois, et surtout ne pas rater notre début de match !"