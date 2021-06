Jeep Elite : la der à l'extérieur pour l'Orléans Loiret Basket face à Châlons-Reims

Après sa victoire au Palais des sports jeudi soir face au Portel, l'Orléans Loiret Basket se déplace ce dimanche pour la dernière fois de la saison. Les hommes de Germain Castano affrontent Châlons-Reims pour la 19e journée de Jeep Elite. La course au Top 8 est plus que jamais d'actualité.

Après sa belle et précieuse victoire jeudi soir au Palais des sports d'Orléans face au Portel, 79-67, l'Orléans Loiret Basket continue sa course vers les phases finales et se déplace pour la dernière fois de la saison ce dimanche. Les Orléanais affrontent Châlons-Reims, en Champagne, pour un match en retard de la 19e journée de Jeep Elite.

Une victoire de prestige contre Monaco

"On parle trop peu de cette équipe", avance le coach orléanais Germain Castano, "elle passe en sous-marin sans que personne n'en parle et finalement elle fait leur petit bonhomme de chemin". Il avoue être fan du basket qu'ils proposent et veut se méfier de cette équipe qui a battu il y a quelques jours Monaco chez elle (98-92), ce qui n'est pas rien. "Ils ont quand-même ce mérite-là et on peut les féliciter pour cette belle saison", ajoute le coach. Leur jeu "est simple, cohérent, l'équipe est bien équilibrée, ce sera un match très difficile", prévient Germain Castano.

Le danger vient de l'extérieur

Et justement, il paraît difficile de contrer cette équipe équilibrée avec un game plan précis. "Ils ont de vrais créateurs et de bons shooteurs à trois points", analyse le coach, "après dans le secteur intérieur ce ne sont pas des grands noms mais il y a quand-même de vrais joueurs qui font ce qu'ils ont à faire". A l'extérieur, il faudra se méfier de Travis Leslie, l'ailier fort de Châlons-Reims, qui a inscrit 13 points (80% de réussite à trois points) contre Monaco et 27 points (72% de réussite à trois points) face à l'Elan Chalon. Méfiance aussi au jeune meneur Matthieu Gauzin, 12 points, 10 passes décisives contre Monaco et 9 points, 10 passes décisives contre l'Elan Chalon. "Il faudra être bon dans plusieurs secteurs", résume Germain Castano. Surtout que les Châlonnais restent sur une bonne dynamique, avec trois victoires et deux défaites sur les cinq dernières rencontres. A domicile, c'est encore plus fort avec quatre victoires et un seul revers. Ils n'ont plus perdu au Palais des sports Pierre de Coubertin depuis le 4 mai dernier.

Gagner les trois derniers matches dans l'idéal

Les Orléanais sont pour le moment 7e du championnat, à une victoire de Boulogne-Levallois, et en cas de victoire on s'approcherait doucement mais sûrement de ces phases finales. Les joueurs comme le coach y pensent, forcément. "Sur les trois derniers matches, si on en prend deux (victoires, ndlr), c'est bien déjà", ajoute le coach orléanais, "mais vous imaginez bien dans ma tête qu'on a envie de faire trois victoires". Il sait que les trois derniers matches sont tous avec un enjeu. Ce dimanche, Châlons-Reims voudra faire, comme face à Monaco, bonne figure devant son public. Limoges, le 9 juin prochain, sera un match entre deux concurrents directs pour les playoffs et Chalon-sur-Saône jouera probablement sa survie le 15 juin prochain au Palais des sports.

La fin de saison s'annonce palpitante, d'autant que les Orléanais termineront devant un public de 1.000 personnes au Palais à partir du 9 juin. "Les joueurs ont très envie d'aller chercher un Top 8", conclut Germain Castano, qui rêve, lui aussi d'aller chercher quelque-chose dans cette saison qui ne ressemble à aucune autre.

Match à vivre en direct et en intégralité

Comme toute cette saison, cette rencontre à l'extérieur de l'OLB sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h ce dimanche.