Jeep Elite : la JDA Dijon (enfin) fixée sur la suite de la saison,"l'important, c'est qu'on aille au bout"

Lundi 22 février 2021, les basketteurs de la JDA Dijon y voient enfin plus clair sur la suite de leur saison. Depuis quatre mois, et le reconfinement, le championnat de Jeep Elite tourne au ralenti, puisque de nombreux matchs ont été reportés pour éviter de jouer à huis clos. Conséquence : la Jeanne a joué "seulement" 12 matchs sur les 34 prévus. Finalement, la Ligue nationale de basket (LNB) a tranché : à partir du mois de mars, le championnat reprend de plus belle et ira jusqu'à son terme - le 15 juin. La JDA a donc encore 22 rencontre à disputer.

Un marathon au programme

Cette décision de reprendre et de terminer la saison est saluée par l'entraîneur dijonnais Laurent Legname. "C'est bien qu'on joue. Depuis le début de la saison, on s'adapte sans cesse, une fois de plus on va s'adapter. Le principal, c'est qu'on finisse cette saison. On sait où on va, on sait qu'on va enchaîner tous les trois jours pendant un mois et demi à deux mois. Ce sera une gestion différente. L'important, c'est qu'on aille au bout de la saison ... et j'espère qu'on ira vraiment au bout".

Comment passer d'un calendrier allégé à un calendrier chargé - voire très chargé ? "On verra comment les corps vont réagir, on essaye de les préparer au mieux. Le corps des sportifs de haut niveau a besoin d'enchaîner le matchs - et surtout au basket, précise Legname. On enchaine de façon saccadée depuis presque un an maintenant. Est-ce qu'on sera capables d'encaisser cette multitude de matchs ? On fait tout pour, mais après on ne sait pas".

Pour l'instant, la JDA se classe 2e au classement, derrière Monaco. Maintenant que le calendrier est fixé, quel objectif se donne le club ? "Il n'a pas changé, on va prendre match par match et en gagner le plus possible, ça ne sert à rien de se donner un autre objectif, avance Laurent Legname. On verra où ça nous mène. Avec ce calendrier bizarre, tout peut arriver, même si pour l'instant c'est sûr qu'on est très satisfaits".

Robinson en pleine intégration

Pour son prochain match, la JDA ira défier l'ASVEL. Ce sera sûrement la première apparition pour la nouvelle recrue dijonnaise, l'américain Gerald Robinson. Il a fait son premier entraînement ce lundi. "Il connait le championnat de France et certains joueurs. Il va découvrir une autre façon de travailler et une autre philosophie, la mienne", indique Laurent Legname. Robinson qui rejoint une équipe où manquent, entre autres, Julien et Chassang, engagés avec l'Equipe de France. "On n'est pas 10 à l'entrainement donc c'est difficile de l'intégrer. Il faut qu'on essaye d'aller le plus vite possible, sans zapper certaines choses. On va prendre le temps mais j'espère qu'il va s'intégrer au plus vite", explique le coach dijonnais.

Loum blessé

Robinson arrive, mais un autre joueur doit momentanément rester sur la touche. L'ailier fort Abdoulaye Loum s'est blessé nous a indiqué Laurent Legname. Il souffre d'une déchirure au mollet depuis le dernier match à Nanterre. Son coach ne pense ne pas pouvoir compter sur lui pour au moins trois à quatre semaines. "On a le droit à un joker médical, mais ce n'est pas prévu qu'on le remplace", précise Laurent Legname.