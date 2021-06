Jeep Elite : la JDA Dijon recevra Orléans en 1/4 de finale dimanche

Après la menace d'une grève des joueurs et de longues négociations avec les instances, la fumée blanche est enfin sortie des bureaux de la LNB, jeudi 17 juin 2021 : les phases finales auront bien lieu. Et il était temps de l'annoncer, puisque la JDA Dijon, leader de la phase régulière, jouera son quart de finale dimanche 20 juin 2021, 15 heures, face à Orléans (8e de la phase régulière). Une rencontre à vivre en intégralité à la radio sur France Bleu Bourgogne.

La billetterie est ouverte, pass sanitaire obligatoire

Pour cette rencontre, 2000 spectateurs seront autorisés dans l'enceinte du Palais des sports. Un "pass sanitaire" est obligatoire, indique le club, c'est à dire soit être vacciné avec deux doses, soit un test négatif de moins de 48h. La billetterie est ouverte depuis jeudi après-midi.

Même si on n'aime pas trop ça - la peau de l'ours, etc ... - notez qu'il est d'ores et déjà possible d'acheter sa place pour la demi-finale, qui aura lieu jeudi 24 juin à Rouen. La finale aura ensuite lieu dimanche 26 juin 2021.