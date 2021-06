Jeep Elite : la JDA Dijon termine (ou pas) sa saison face au Portel

La fantastique épopée de la JDA Dijon dans cette saison 2020/2021 de Jeep Elite prend fin mardi 15 juin 2021, avec la réception du Portel au Palais des Sports (coup d'envoi 20 heures, 1000 supporters autorisés). Comme Monaco a perdu lundi soir, en cas de victoire, les basketteurs dijonnais s'assureraient de terminer la phase régulière à la première place du classement. Pour quelle conclusion ?

Qu'importe l'issue de la saison, elle est plus que réussie indique le coach Laurent Legname Copier

Et après ?

Reste une question, et pas des moindres : comment sera décerné le titre de champion de France ? Des phases finales doivent avoir lieu la semaine prochaine (1/4 le 20 ou le 21 juin, puis Final four à Rouen le jeudi 24 pour la demi-finale et le samedi 26 pour la finale). Or, le syndicat de joueurs (SNB) a annoncé sa volonté de faire grève, un boycott inédit face à la cadence des matchs qui s'enchaînent tous les trois jours ou presque depuis avril, après quatre mois au ralenti cet hiver à cause du reconfinement.

Alexandre Chassang explique la position des joueurs sur le boycott des phases finales Copier

Le match face au Portel sera-t-il le dernier sous le maillot de la Jeanne pour Axel Julien, Alexandre Chassang et leur coach Laurent Legname, qui quitteront le club cet été ? Ou tenteront-ils finalement de glaner un titre de champion de France après des phases finales ? Une réunion a eu lieu entre le SNB et la LNB lundi, L'Equipe indiquant qu'on se rapprocherait d'une "sortie de crise". Comment souvent cette saison, il est urgent de ne pas être trop pressé avec le basket français. Réponse attendue mardi, sur la tenue ou non de ces phases finales.

Jauge doublée en cas de 1/4 de finale