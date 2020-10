Jeep Elite : le Boulazac Basket Dordogne s'incline à Strasbourg mais produit plus de jeu

Le Boulazac Basket Dordogne n'a pas fait de miracle à Strasbourg. Il s'incline sur le parquet de la SIG, 100 à 84 pour le match en retard de la deuxième journée de Jeep Elite.

Il s'agit de la deuxième défaite en championnat pour les basketteurs Périgourdins après celle face au Portel au Palio, ce samedi 17 octobre. Cependant, les joueurs du BBD ont montré plus de jeu et plus d'adresse, ils ont même fait douter les basketteurs strasbourgeois durant plus de trois quarts temps.

Thomas Andrieux, pour l'entraîneur du BBD, c'est une défaite "cohérente" Copier

Jean-Fredéric Morency, le capitaine du BBD note les progrès de son équipe Copier

Le BBD rejoue ce samedi 22 octobre et se déplace à Pau-Lacq-Orthez pour la sixième journée de Jeep Elite.