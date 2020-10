Jeep Elite : le Champagne Basket à la recherche de sa première victoire face au Portel

"Soit on montre qu'on est là, soit on continue à se faire marcher dessus". Le coach du Champagne Basket Cédric Heitz demande à ses joueurs une réaction d'orgueil avant le déplacement au Portel ce mercredi soir. La rencontre devait se jouer dès l'ouverture de la Jeep Elite cette année, mais avait finalement été reportée à cause de cas de Covid-19 détectés dans l'équipe nordiste.

Après trois défaites en trois matchs, les Marnais espèrent enfin décrocher leur première victoire de la saison dans le "Chaudron" du Portel : "On ne peut pas imaginer jouer à l'extérieur sans avoir le mordant et le saignant d'entrée, confie Cédric Heitz. Le public ne nous soutient pas sur ces parquets, on est dans un environnement hostile. Au Portel, c'est loin d'être chaleureux pour l'équipe visiteuse."

Ça ne leur plait pas trop d'être une serpillière - Cédric Heitz

Le souvenir du premier quart-temps catastrophique à Orléans samedi est encore ancré dans les esprits : "Ça ne leur plait pas trop d'être une serpillière, continue le coach marnais. Il y a un moment où la fierté de chacun doit montrer que ce statut doit évoluer. On doit être bien plus présents dans tous les secteurs de jeu."

Quatre déplacements consécutifs pour le Champagne Basket

Le Champagne Basket poursuivra son marathon de matchs avec deux nouveaux déplacements en quatre jours. Le premier au Mans samedi 24 octobre et le second à Dijon mardi 27 octobre : "Je pense que c'est du jamais vu, souligne Cédric Heitz. Ce n'est pas simple pour gagner en sérénité. Après, c'est quand même une bonne chose, car ça nous évite de ruminer trop longtemps. La frustration est éliminée rapidement."

Pratique : Le Portel - Champagne Basket, mercredi 21 octobre à 20h au Chaudron.