Jeep Elite : Le MSB s'incline sur le fil face à Bourg-en-Bresse (85-86)

Ce vendredi 12 mars, Le Mans Sarthe Basket s'est incliné face à Bourg-en-Bresse (85-86). Dans un match indécis qui s'est joué jusque dans les dernières secondes. Vito Brown a notamment raté le panier de la gagne pour le MSB. Après cette défaite les sarthois restent provisoirement sixième du classement de Jeep Elite.

Les sarthois commencent fort

Durant le premier quart-temps les Tangos ont su imposer leur rythme. Très à l'aise dans la surface adverse, les hommes d'Elric Delord ont pu compter sur leur meneur Scott Bamforth auteur de 7 points décisifs tout comme Valentin Bigote très remuant juqu'à la fin du premier quart-temps (27-16).

Un deuxième quart-temps à oublier

Par la suite l'équipe du Mans va complètement passer à côté de leur deuxième quart-temps, avec un 10-0 assassin (36-36) de la part de Bourg-en-Bresse, marqué notamment par un dunk en puissance du pivot bressant Alen Omic (2,18m). Les Tangos vont notamment enchaîner les fautes défensives ce qui va permettre à Bourg-en-Bresse de revenir au score avant la mi-temps (45-42).

Une lueur d'espoir grâce à Bamforth et Kajami-Keane

Dans le troisième quart-temps, les deux équipes vont se répondre coup pour coup. Le MSB va notamment s'illustrer en contre attaque par l'intermédiaire de Bamforth et Kajami-Keane et Bourg va elle utiliser ses tireurs à trois points à l'image de Maxime Courby auteur d'un 3/3 en dehors de la surface (68-65). En fin de match l'équipe du Mans Sarthe Basket va d'abord être malmenée, enchaînant les fautes et les maladresses (70-86). Mais l'équipe d'Elric Delord va faire preuve de courageet d'adversité en s'accrochant jusqu'à la fin grâce à Tarpey et Bamforth. Les Tangos vont même avoir la balle de la gagne, mais Vito Brown va louper de peu le panier, pourtant seul sur l'aile gauche (85-86).

Avec une deuxième défaite consécutive, les sarthois n'auront plus le choix que de réagir dès ce mardi 16 mars contre Lyon Villerbanne. Un match qui se jouera dès 19h à Antarès.