Jeep Elite : les playoffs acquis pour l'Orléans Loiret Basket, quelle place finale au classement ?

C'est donc officiel depuis ce samedi soir, avec les défaites de Limoges et du Mans : l'OLB jouera les playoffs de Jeep Elite en fin de saison. C'est grâce à un revers inattendu de Limoges au Portel (64-70) et de celle, un peu plus logique peut-être de Nanterre sur le parquet du Mans (86-95).

Les Orléanais sont donc assurés de finir dans le Top 8 avant de jouer leur dernier match de la saison régulière, ce mardi soir au Palais des sports d'Orléans à 18h30 contre Chalon-sur-Saône (17e et avant dernier) car Le Mans affronte Limoges ce mardi et même en cas de victoire, Limoges resterait derrière l'OLB à cause de ses deux défaites contre les hommes de Germain Castano. Qu'en est-il à présent ? À quelle place peuvent terminer les Orléanais ? On fait le point.

Au mieux une 7e place

L'OLB pourrait au mieux terminer à la 7e place de Jeep Elite car même en cas de victoire face à l'Elan Chalon et que Boulogne-Levallois s'incline à Cholet, on se retrouverait à égalité avec les Franciliens. Or, sur les deux confrontations aller/retour, Boulogne-Levallois compte un point de plus sur les deux résultats et donc on se retrouverait derrière.

Ensuite, trois cas de figure sont possibles :

si l'OLB gagne face à Chalon et que Le Mans l'emporte aussi, les Orléanais resteront à la 8e position avec le point average particulier qui leur est défavorable ;

si l'OLB gagne mais que Le Mans s'incline contre Limoges, là, les hommes de Germain Castano passeraient 7e ;

et si l'OLB perd, peu importe le résultat du Mans, les Orléanais resteraient de toute façon à la 8e place.

14e budget de Jeep Elite en début de saison

Mais après tout, que ce soit la 7e ou la 8e place, c'est déjà un exploit pour les Orléanais cette saison puisqu'ils partaient avec le 14e budget de Jeep Elite. L'OLB affrontera donc le premier ou le deuxième du championnat, à l'extérieur, et n'avait plus atteint ces playoffs depuis un peu plus de 10 ans, lors de la saison 2011-2012 et sa troisième place en fin de saison régulière.

Les playoffs commenceront avec les quarts de finale les 20 et 21 juin prochain.