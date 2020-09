Jeep Élite : l'OLB doit répondre présent physiquement face à Cholet au Palais des Sports

C'est enfin parti pour l'Orléans Loiret Basket. L'OLB reçoit Cholet ce samedi soir au Palais des Sport d'Orléans pour attaquer sa deuxième saison en Jeep Élite. Les Orléanais restent sur une victoire ce mardi face à Évreux, pensionnaire de Pro B, 93 à 79 en 64e de finale de Coupe de France et commencent à trouver la bonne formule pour faire un match plein.

Le meneur de jeu Paris Lee, souriant, avant d'attaquer le championnat face à Cholet ce samedi. © Radio France - Alexandre Frémont

"On est content que ça reprenne et il y a un peu d'excitation avant ce premier match" affirme Matela Mutualé. "On fait tout pour être prêt", assure le meneur. "Au fil des semaines on va monter en intensité et en consistance. Ce match contre Cholet est un vrai premier test donc il va falloir élever notre niveau de jeu", assure-t-il. Les Orléanais vont se frotter à une équipe "très armée cette année", continue le meneur, "ils ont fait une bonne saison l'année dernière, on connaît l'équipe donc à nous d'être prêt car Cholet veut jouer le haut de tableau". Une vraie belle affiche donc ce samedi soir.

Matela Mutualé et ses coéquipiers sont contents de retrouver le public et le Palais des Sports. © Radio France - Alexandre Frémont

Au point mentalement mais un petit manque physiquement

Il manquera le pivot Gary Florimont, qui se remet d'une inflammation au pied et qui manquera les deux premiers matchs mais sinon le groupe devrait être prêt pour ce match face à Cholet. "Chacun devra apporter son petit truc", commente Germain Castano, le coach de l'OLB. "J'espère qu'on sera prêt physiquement, j'espère qu'on sera prêt pour aller au combat parce que c'est une équipe qui sait remuer son adversaire. On est impatient en tout cas et je sais que les joueurs sont prêt mentalement", estime le coach. Certains joueurs étaient en retard sur le programme physique, notamment les recrues américaines mais "on a rattrapé ce retard", annonce Germain Castano, "physiquement on est à peu près bien".

Manque plus qu'à trouver un collectif parce qu'avec huit joueurs de nouveau sur dix dans l'effectif, il faut réussir à se trouver sur le terrain. "La machine n'est pas tout à fait huilée", pense l'entraîneur.

L'OLB pourra compter en tout cas sur Chima Moneké pour faire le spectacle. © Radio France - Alexandre Frémont

Retour au Palais des Sports ce samedi

Les Orléanais retrouvent également le Palais des Sports ce samedi, même si la jauge est limitée à cause du Covid-19. "Ça fait vraiment plaisir de retrouver le public", sourit Matela Mutualé. "On sait qu'il y aura des supporters donc c'est déjà une bonne chose, parce qu'on va avoir besoin d'eux et tant qu'ils sont là on va avoir besoin d'eux."

"On est dans nos repères donc c'est bien de commencer chez soi dans cette situation", commente lui Germain Castano.

La rencontre entre l'OLB et Cholet est à suivre ce samedi soir en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 20h.