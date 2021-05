Jeep Elite : pour le retour de son public, la JDA Dijon bat Limoges

Les basketteurs de la JDA Dijon ont battu le Limoges CSP, jeudi 20 mai 2021, 75-70. Une belle manière de célébrer le retour du public au Palais des sports après de trop longs mois d'absence à cause de la pandémie.

Pour le retour de son public au Palais des sports, la JDA s'est imposée face au Limoges CSP, jeudi 20 mai 2021. Score final 75-70. La Jeanne reste 2e au classement de Jeep Elite, derrière Monaco. La "Roca Team", qui s'est de son côté imposée face au Mans, après avoir été menée une bonne partie du match.

Incroyable début de match !

La JDA commence la partie de la plus belle des manières. 19-5 à la fin du premier quart-temps, 46-25 à la mi-temps. Galliou, Simon, Holston, Julien, Chassang, tout le monde s'applique. Défensivement, surtout, la Jeanne est impassable. La pause fait visiblement du bien à Limoges, qui s'impose 27-14 sur le 3e quart-temps. L'écart se réduit de plus en plus. Finalement, la Jeanne se fait peur mais assure l'essentiel, reste solide, est l'emporte 75-70.

Comment expliquer cette JDA à deux visages ? "On a été un peu euphoriques, avec le public, puis il y a l'adrénaline qui redescend, répond Charles Galliou. Là ou on a été bons, c'est qu'on a réussi à garder les nerfs solides".

Magique public

Comme pour la JDA Handball et le DMH mercredi, la JDA a pu compter sur son public, pour la première fois depuis plus de six mois. Pour le Palais des sports, la jauge est fixée à 800. Mais 800 personnes qui crient, chantent, encouragent, en étant rythmées par les tambours du Kop Sud, ça fait du bruit !

Le film du match à dérouler sur twitter