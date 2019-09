Jeep Elite - Première à domicile réussie pour la Chorale de Roanne face à Orléans (82-81)

Roanne, France

Les Choraliens voulaient faire oublier la déculottée reçue à Cholet le weekend dernier (85-59) en ouverture du championnat. Quoi de mieux que de se reprendre en lançant sa saison à domicile face à Orléans. Malheur au perdant dans ce duel de promus en Jeep Elite.

Onze points d'avance à la mi-temps pour les visiteurs

Pourtant l'entame de match est orléanaise à Vacheresse. Les joueurs de Germain Castano mènent rapidement 18-9 avant que le coach de la Chorale, Laurent Pluvy, ne demande un temps mort pour prendre la main. 25-21 pour la Chorale à la fin du premier quart-temps.

Malgré une salle clairsemée, 3.200 personnes sur près de 5.000 possible, les Roannais sont donc devants mais sont trop inconstants. Et logiquement Orléans mène à la pause.

Laurent Pluvy: "Une équipe est née en 2ème mi-temps"

Le 3e quart-temps est celui de la bascule. La Chorale met la fin sur le match. "On a fait quinze dernières minutes de folie", se réjouit à la fin le capitaine roannais Clément Cavallo.

" J'espère qu'une équipe est née en 2e mi-temps", abonde l'entraineur Laurent Pluvy. A l'image de la défense et de l'esprit d'équipe, couplées à la réussite de Justin Carter (23 points).

Germain Castano, coach d'Orléans: "On mérite de perdre"

L'entraineur d'Orléans était lui agacé en conférence de presse après le match. Et on peut le comprendre. Germain Castano en veut à ses joueurs d'avoir baissé de rythme alors qu'ils menaient de onze points (47-36) et semblaient avoir la main sur le match à la pause.

La première manche du duel des promus tourne donc à l'avantage des Roannais ce vendredi soir qui accrochent leur première victoire cette saison quand Orléans devra patienter.

3e journée (samedi 5 octobre): Monaco/Chorale, Orléans/Élan Béarnais.