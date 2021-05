Jeep Elite : un défi de taille pour l'Orléans Loiret Basket face à Boulogne-Levallois

L'Orléans Loiret Basket veut faire un coup à domicile contre Boulogne-Levallois. Les Orléanais reçoivent les Parisiens au Palais des sports ce samedi soir pour un match en retard de la 9e journée de Jeep Elite. L'OLB va bien, même très bien, en ce moment après ses trois victoires consécutives en championnat. Deux à domicile face à Bourg-en-Bresse et Boulazac et une à l'extérieur contre Roanne. A priori, on ne verra pas le même match qu'il y a un mois, à l'aller, face à cette même équipe de Boulogne-Levallois (une défaite 87-65 à l'extérieur des Orléanais). "J'espère en tout cas", espère Germain Castano, le coach de l'OLB, "on avait fait un match très médiocre là-bas mais aujourd'hui c'est complètement différent".

Boulogne-Levallois sans Tomer Ginat

Effectivement, d'un côté l'OLB tourne bien avec trois victoires de suite alors que Boulogne-Levallois vient de perdre contre Bourg-en-Bresse et aura un intérieur en moins, Tomer Ginat, l'un de ses meilleurs joueurs blessé jusqu'à la fin de la saison. "C'est un bon défi, on connaît l'armada de cette équipe, c'est au-dessus de ce que nous on peut faire, c'est une autre récréation mais j'aime bien ce genre de défi et les joueurs aussi", assure Germain Castano. "Si on est capable de faire un match comme on l'a fait chez nous contre Bourg, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas là", ajoute le coach, appuyé par son pivot Landing Sané. "Il va leur manquer un de leur meilleur joueur, ça va nous pousser à être bon, on ne peut pas calculer quoi que ce soit, on sait qu'ils sont bons donc il va falloir y aller", estime-t-il.

Le coach de l'OLB Germain Castano espère voir un autre match qu'à l'aller pour son équipe. © Radio France - Alexandre Frémont

Un Top 8 pour l'OLB ?

En cas de victoire ce samedi soir, et en fonction de ce que fait Limoges, l'OLB pourrait remonter au classement et s'inviter dans le Top 8 de Jeep Elite. "Au début de la saison, ça aurait pu être Top 8" pour les Orléanais confesse Germain Castano, "mais aujourd'hui, sans faire injure aux joueurs que j'ai actuellement, on est un ton en dessus du Top 8. Maintenant, sur un match, on peut battre une équipe du Top 8, comme on l'a déjà fait". Le coach le répétait effectivement après le match de Boulazac mardi soir, une fois le maintien assuré, que veulent les joueurs ? Quelle ambition ont-ils ? "Les matches à domicile, quels qu'ils soient, il faut savoir les prendre. Levallois ça va être dur, parce que ce n'est pas de notre calibre mais on a montré que sur les équipes de gros calibres, on pouvait réaliser de belles prestations", ajoute Germain Castano.

On verra l'ambition des joueurs ce samedi soir, si on peut rivaliser avec les équipes du Top 8. La rencontre se disputera au Palais des sports d'Orléans à 20h, toujours à huis-clos mais plus pour longtemps.