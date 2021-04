Jeep Elite : un gros morceau pour l'Orléans Loiret Basket ce mardi avec la réception de Bourg-en-Bresse

Après sa défaite vendredi dernier contre Nanterre à la maison, 89-98, l'Orléans Loiret Basket doit être plus convainquant et rester solide en deuxième mi-temps. Le club orléanais peut se ressaisir dès ce mardi soir au Palais des sports face à un ogre du championnat, Bourg-en-Bresse.

L'Orléans Loiret Basket doit se racheter après sa défaite de vendredi dernier face à Nanterre, 89-98 et reçoit ce mardi soir Bourg-en-Bresse, 5e au classement, pour la 32e journée de Jeep Elite au Palais des sports d'Orléans. La défense de l'OLB a été pointée du doigt en deuxième mi-temps par le coach orléanais Germain Castano, c'est donc ce qu'il faudra corriger dès ce mardi. "Quand tu perds des matches comme ça c'est jamais marrant mais ce n'est pas plus mal de jouer très vite derrière", explique l'entraîneur. "Ce match contre Nanterre, on sait pourquoi on l'a perdu", ajoute-t-il.

"Nous devons aller de l'avant pour oublier ça", commente le pivot Luke Fischer, "si on regarde les deux matches du Mans et de Nanterre, il y a des choses positives mais aussi des choses très mauvaises, on doit apprendre et continuer d'être meilleurs".

"Psychologiquement, c'est aux joueurs de franchir le cap"

Pour que les joueurs n'ait pas de blocages à l'approche de cette fameuse deuxième mi-temps, si ça venait à se reproduire, il faut tout faire pour gagner le match, souhaite Germain Castano. "Avec les coaches, dans des matches comme ça, on essaye de changer un truc, on essaye d'arrêter le match, de changer le cinq, de jouer petit ou pas, mais des fois c'est compliqué à arrêter", complète-t-il. L'entraîneur orléanais est convaincu que "psychologiquement, c'est aux joueurs de franchir le cap".

Mais il y a de l'amélioration, car Germain Castano estimait ces dernières semaines que l'équipe avait 75-80 points dans les mains, elle en a marqué 89 face à Nanterre. "Mais il faut gagner des matches et quand on regarde Bourg-en-Bresse, même quand ils perdent, ils mettent 81 points, c'est une équipe qui met beaucoup de points", prévient le coach orléanais.

Un ogre en face

En face, Bourg-en-Bresse a une équipe bâtie pour titiller les sommets. Sur leurs cinq derniers matches, les Bressans n'ont perdu qu'un seul match, face à Limoges et comptent 14 victoires et 7 défaites cette saison. "C'est un vrai mélange de joueurs audacieux et d'expérience. Vous avez Alen Omic à l'intérieur, Zachery Peacock et en plus Danilo Andjusic est actuellement injouable", commente Germain Castano, "ils ont un jeu assez simple mais ils ont tellement des joueurs qui sont très joueurs, comprennent le sens du jeu, lisent bien la défense, des fois il ne faut pas se compliquer la vie et c'est propre donc c'est un gros morceau qu'on reçoit", ajoute-t-il.

L'OLB est actuellement 11e de Jeep Elite avec 8 victoires et 11 défaites mais pourrait se rapprocher de la 8e place en cas de victoire contre Bourg-en-Bresse. Et la nouvelle recrue, Jamel Morris, arrive ce mardi et sera opérationnel contre Roanne ce samedi, ce qui facilitera beaucoup de choses pour les Orléanais.