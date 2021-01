Jeep Elite : un gros morceau pour l'Orléans Loiret Basket près d'un mois après son dernier match

Retour sur le parquet ce samedi après-midi pour l'Orléans Loiret Basket, un peu moins d'un mois après sa dernière rencontre. Les basketteurs orléanais, 10e au classement, affrontent Bourg-en-Bresse, 4e, à 17h pour la 6e journée de Jeep Elite.

Bourg enchaîne les matches

La dernière fois que l'OLB a disputé un match officiel c'était le 9 janvier dernier au Palais des sports et s'était qualifié pour le Top 8 après sa victoire en Coupe de France face à Monaco, 83 à 76. Autant dire une nouvelle fois une éternité. De son côté, Bourg-en-Bresse enchaîne les rencontres en Eurocoupe et a déjà disputé quatre matches en janvier. "On sait qu'ils enchaînent les matches, mais on sait aussi qu'ils ont eu quelques pépins physiques et qu'il y a eu des hauts et des bas donc on va s'occuper de nous pour voir ce qu'on est capable de faire", affirme Germain Castano, le coach orléanais.

Il faut aussi s'attendre à beaucoup de joueurs d'expérience, qui "savent durcir, qui savent mettre le ballon où il faut et ils ont de l'adresse", ajoute le coach de l'OLB. Forcément, en étant 4e du championnat avec 75% de victoires et plus de 85 points par match, les Orléanais seront forcément malmenés sur le parquet bressan. D'autant plus que l'OLB cherche encore sa première victoire à l'extérieur. "Ils sont censés être beaucoup plus en rythme que nous parce que eux jouent toutes les semaines", concède Germain Castano mais Monaco était aussi en forme et l'OLB avait su rivaliser et remporter son duel au Palais. Et puis Bourg joue beaucoup mais Bourg ne gagne pas beaucoup : sur ses 10 dernières rencontres, l'équipe ne compte que trois victoires, une seule en janvier.

Retour de Chima Monéké

L'équipe pourra en tout cas compter sur Chima Monéké, de retour de blessure après sa luxation de l'épaule mi-novembre, qui est "excité" de faire son retour. "Je me sens bien physiquement mais pas à 100%, juste ce qu'il faut pour jouer et c'est ça l'important", assure l'ailier fort qui vient d'être appelé à nouveau par l'équipe nationale du Nigéria, pour disputer trois rencontres mi-février. Son épaule ne s'est pas non plus tout à fait remise mais la bonne nouvelle c'est que l'artilleur orléanais est bel est bien de retour. Il faudra composer en revanche sans Luke Fischer, qui souffre d'une fissure musculaire, alors qu'il revenait tout juste de blessure.

Match à vivre en direct et en intégralité

La rencontre entre Bourg-en-Bresse et l'OLB est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans ce samedi après-midi, coup d'envoi 17h.