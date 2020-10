Jeep Elite : le match de l'Orléans Loiret Basket à Bourg-en-Bresse reporté pour cause de Covid-19

Le match de la sixième journée de Jeep Elite de basket entre Bourg-en-Bresse et Orléans, prévu samedi 24 octobre dans l'Ain, est "reporté à une date ultérieure". Décision annoncée ce mercredi soir par la Ligue nationale de basket, après une réunion de la commission médicale de la LNB.

Plusieurs cas de Covid-19 à Bourg-en-Bresse

En effet, plusieurs joueurs de la JL Bourg Basket sont positifs au Covid-19 depuis la semaine dernière, et les tests effectués ce lundi sur l'équipe confirment qu'un nombre important de joueurs sont toujours positifs, indique le club de Bourg-en-Bresse. La LNB a donc décidé de reporter le match des orléanais.

Il faut dire que Bourg-en-Bresse n'a plus joué en compétition depuis le 7 octobre, puis deux matchs d'Eurocup et un match de Jeep Elite samedi dernier face à Limoges ont déjà été reportés à cause de ce foyer de contamination au sein du club de l'Ain.