Jeff Exiga : « Il y a beaucoup de jalousie et de haine envers moi »

Votre nom a été évoqué ces derniers jours comme celui du responsable supposé de cette « révolution » au sein du club. Qu’en est-il ?

Il y a eu beaucoup de mensonges. J’ai proposé un projet au comité directeur il y a trois mois, un projet régional basé sur le travail de la Ligue avec le club, pour que le volley avance. Et _il y a eu beaucoup de "on dit", beaucoup de mensonges, disant que j’allais diviser le club, virer tout le monde_. Ce n’était pas du tout vrai. Ces choses complétement infondées ont provoqué ce séisme à l’assemblée générale qui a eu lieu samedi.

On vous annonçait comme le futur entraîneur de cette équipe, en lieu et place de Frédéric Ferrandez ?

Alors ça c’est complètement inexact. Moi, mon objectif était de donner un coup de main au club avec mes compétences. En étant un ancien international, en ayant beaucoup voyagé et joué dans différents championnats, _je voulais donner un coup de main à mon père et à tout le club_. On a dit des choses assez violentes à mon égard, comme quoi j’allais virer tous les bénévoles. C’est quand même incroyable, alors que mon père est bénévole depuis cinquante ans. Ça veut dire que j’aurai viré mon père aussi ? C’est complètement infondé. Je trouve qu’il y a beaucoup de jalousie et beaucoup de haine envers moi. Et c’est ça qui est dommageable _car j’aurais pu apporter beaucoup pour le volley corse et pour le GFCA volleybal_l.

Vous pensez que l’éviction de votre père était pour vous empêcher de vous impliquer plus dans le club?

Exactement, nous avons un club qui est en très grande difficulté. Un club qui est aujourd’hui en Ligue B, ce qui n’est pas rien. On est à 4 victoires pour 21 défaites, ce qui est un résultat vraiment catastrophique, donc essayons d’améliorer le club ! Moi dans mon projet je voulais vraiment améliorer le club du secteur amateur au secteur professionnel et on a coupé court à ce projet en évinçant le président fondateur du GFCA. C’est pour moi quelque chose d’inacceptable. _Je vais aussi parler de trahison. Mon père, le président, a été trahi par ses proches collaborateurs, des gens qu’il a fait rentrer au club, depuis plus de trente ans pour certains_. C’est dur à accepter pour le président et c’est dur à accepter aussi pour moi. Ce club j’y ai été formé, j’y suis revenu, on a gagné des titres et aujourd’hui ne pas me laisser donner mon expérience à ce club est pour moi incroyable. Le GFCA volley a perdu un peu de son professionnalisme depuis maintenant deux ans. C’est vrai qu’on est une association mais on est également un club de Ligue A et un club de Ligue A c’est différents joueurs, un staff technique. Je pense qu’on a oublié de se mettre autour d’une table pour discuter des résultats de cette année et c’est bien dommage.