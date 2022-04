Jelena Lozancic (Le Cannet Voléro) : "On est favori de cette finale"

Les voisines du du RC Cannes et du Cannet Voléro se retrouvent ce samedi en finale de la Coupe de France féminine de volley. Un derby pour départager les historiques aux 20 coupes de France et les ambitieuses à la recherche d'un premier titre depuis le changement de dimension en 2018.

D'un côté le RC Cannes et sa vitrine pleine de trophées (21 titres de champion et 20 Coupes de France). De l'autre le Cannet Voléro et sa volonté de la remplir. Alors qui des historiques ou des ambitieuses sortiront vainqueurs de ce derby en finale de la Coupe de France de volley ce samedi ? Les deux clubs sont d'accord sur l'identité du favori. "C'est le Cannet," répond dans un sourire Agostino Pesce, président du RC Cannes depuis six ans. "On assume ce statut, on est favori de cette finale," confirme Jelena Lozancic présidente du Cannet Voléro depuis le changement de dimension du club en 2018.

Des voisines devenues rivales

Racheté par le Voléro et son puissant propriétaire suisse il y a quatre ans, le club du Cannet monte en puissance et vient de remporter pour la première fois de son histoire la phase régulière du championnat. Mais le club court toujours après son premier titre depuis ce changement d'identité. "C'est l'année des premières !" s'enthousiasme Jelena Lozancic. "Le club se structure pour viser le haut niveau et se qualifier pour la Ligue des Champions. On espère vraiment valider ce travail par ce premier titre."

"Aucun complexe par rapport au RC Cannes."

Mais en face le mastodonte du volley féminin français veut faire de la résistance. "Le grand club de Cannes c'est nous et ça le restera," assure Agostino Pesce, alors que le RC Cannes n'a terminé que 7e de la phase régulière. "On n'efface pas l'histoire du Real Madrid ou du Milan AC après quelques défaites. On ne regarde personne, on se concentre sur notre jeu et on peut battre tout le monde". "On ne fait aucun complexe par rapport au RC Cannes. Elles ont écrit l'histoire et tirent le volley vers le haut. Cette concurrence est saine, les deux clubs ont de bons rapports. Et ce qu'il faut retenir c'est cette belle affiche entre deux clubs de notre département," répond Jelena Lozancic, ancienne joueuse des deux clubs. Braqués vers Paris les projecteurs du volley français feront forcément briller un club de la Côte d'Azur ce samedi. Coup d'envoi 15h.