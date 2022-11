JEU - Gagnez vos places pour MSB/AS MONACO BASKET

Les basketteurs du Mans, 6 victoires et 3 défaites en Betclic Élite, affrontent la Roca Team qui compte 7 victoires et 2 défaites. Monaco est aussi un géant d'Europe, les Monégasques sont engagés en Euroligue, la plus prestigieuse Coupe d'Europe de basket. Le MSB va donc défier une très grosse équipe ce mardi. Ne manquez pas notre entretien avec Vincent Loriot ce lundi dans 100% Sport.

