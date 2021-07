Jeux Olympiques 2021 : la handballeuse nantaise Blandine Dancette sélectionnée pour Tokyo

La handballeuse nantaise Blandine Dancette en route vers Tokyo ! L'ailière-droite des Neptunes de Nantes, championnes d'Europe la saison passée pour la première fois de l'histoire du handball féminin français, a vu son nom cité par le sélectionneur Olivier Krumbholz, ce lundi, pour participer aux Jeux Olympiques du 25 juillet au 8 août prochain.

Les Bleues visent l'or olympique

Parmi les 15 joueuses sélectionnées, figurent notamment les Brestoises Cléopâtre Darleux et Kalidiatou Niakaté. Les arrières gauche Estelle Nze Minko et Allison Pineau ou encore l'expérimentée Alexandra Lacrabère, seule arrière gauchère de métier présente dans la liste. Médaillées d'argent aux Jeux olympiques de Rio en 2016, les handballeuses françaises débarqueront à Tokyo avec l'ambition assumée d'aller chercher le titre olympique, le seul qui manque à l'immense palmarès de cette équipe double championne du monde et championne d'Europe en 2018.

Avec la Norvège, la Russie et les Pays-Bas, les Bleues feront office de favorites lors de ce tournoi qui débutera le 25 juillet par un duel contre la Hongrie. Les coéquipières de Blandine Dancette enchaîneront ensuite avec des rencontres contre l'Espagne, deux jours plus tard, puis contre la Suède le 29 juillet, la Russie le 31 et enfin le Brésil, le 2 août. Pour se qualifier pour les quarts de finale, elles devront impérativement prendre l'une des quatre premières places et faire un sans-faute jusqu'au 8 août, si elles aspirent à jouer une nouvelle finale.