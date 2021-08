Jeux Olympiques de Tokyo - Volley : avec la France en finale, la formation toulousaine à l'honneur

Ce samedi à 14h15 heure française, l'équipe de France de volley-ball va disputer la première finale olympique de son histoire à Tokyo. Dans cet effectif de 12 joueurs, quatre sont passés par Toulouse.

Un tiers de l'équipe de France passé par Toulouse

Antoine Brizard, Trevor Clevenot et Barthélémy Chinenyeze, membres de l'équipe de France de volley ont un point commun : leur carrière a décollé à Toulouse avec un premier contrat professionnel signé aux Spacer's. Ajoutez à cela Yacine Louati, passé également par la ville rose, et vous avez un club fier. "On a notre petite fierté avec les Spacer's à Toulouse parce que depuis de longues années on est un fournisseur officiel de talents et d'internationaux. On a d'ailleurs quatre internationaux qui font partie de l'aventure, on a quand même 30% de l'effectif qui vient de chez nous. Cette finale, c'est génial pour ce sport. Un peu plus de 40 ans au travail pour arriver au sommet du volley mondial", se réjouit Bruno Sola, le nouveau président des Spacer's de Toulouse depuis cet été.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Bruno Sola : "Continuer à former des joueurs et surtout les garder"

Les volleyeurs français sont mis en lumière à Tokyo et Bruno Sola espère qu'une telle exposition de la discipline permettra de conserver les meilleurs joueurs : "On est une terre d'accueil avec ce mix universitaire et sportif de haut niveau qui fait des Spacer's le premier centre de formation de France. On est heureux qu'ils soient en finale des JO et demain on va continuer d'en former et on va surtout essayer de les garder parce qu'aujourd'hui ces joueurs sont partis à l'étranger dans les grands championnats comme la Pologne ou l'Italie. C'est en ayant des fenêtres comme aujourd'hui qui permettent de mettre le volley un peu plus à l'affiche, que demain on gardera nos joueurs. Pour ne pas avoir de doute sur le fait qu'on a les meilleurs volleyeurs du monde"

Quatre finales olympiques attendent les équipes de France de basket, de handball et de volley ce weekend à Tokyo et autant de médailles assurées. Reste à connaître le métal.