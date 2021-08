Jeux Olympiques : retour triomphal pour les médaillés béarnais Petr Cornelie et Marine Fauthoux

Les équipes de France de basket, toutes deux médaillés à Tokyo, sont rentrées ce lundi en France. À Paris, à l'hôtel de ville puis au Trocadéro, l'accueil a été à la hauteur pour fêter ces médailles d'argent et de bronze, Petr Cornelie et Marine Fauthoux savourent.

Après de longues semaines enfermés dans leurs bulles, les joueurs et les joueuses des équipes de France de basket ont pu profiter de l'ovation de la foule à leur retour en France, ce lundi. La médaille d'argent de l'équipe masculine, et de bronze de l'équipe féminine a été fêtée à l'hôtel de ville de Paris puis au Trocadéro devant des milliers de personnes. De quoi partager la joie de revenir médaillés, et déjà penser aux prochains JO, à Paris en 2024.

Marine Fauthoux, la promesse d'un bel avenir

Sur le parvis de l'hôtel de ville, c'est la Paloise Marine Fauthoux qui a eu le privilège de porter le drapeau olympique. Le sourire jusqu'aux oreilles, elle savoure chaque moment depuis cette victoire face à la Serbie (91-76) synonyme de médaille de bronze : "C'était énorme, de retour au vestiaire on a crié, on a profité, et pareil quand on est rentrées au village... Le seul problème c'est qu'on a eu notre médaille que le lendemain, donc on a fait la fête mais sans vraiment se rendre compte, parce qu'on n'avait pas cette médaille autour du cou !" Et depuis la Béarnaise reconnaît que la breloque ne la quitte plus, "sauf pour dormir dans l'avion, parce que c'était plus confortable".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Marine Fauthoux n'avait pas pris part avec les Bleues au championnat d'Europe qui avait lieu seulement quelques semaines avant les JO, mais elle a donc remplacé pour les JO la meneuse Olivia Epoupa, blessée de dernière minute. Auteure d'une fin de compétition en boulet de canon malgré son jeune âge (20 ans), la Paloise y voit un lien : "Une fois sur le terrain, il n'y a plus vraiment d'âge, t'es bonne tu joues, t'es pas bonne, tu sors. Si j'ai pu apporter à l'équipe cette nouvelle énergie parce que j'étais plus fraîche, j'en suis très contente". Après quelques jours de vacances, Marine Fauthoux rejoindra Basket Landes, pour continuer sa progression en espérant retourner, au plus vite, en équipe de France.

Petr Cornelie, une fin de saison en apothéose

À l'issue d'une saison pleine sur plan personnel à l'Élan Béarnais, Petr Cornelie a eu le bonheur, lors du stage à Pau des Bleus, de jouer le rôle de partenaire d'entraînement de l'équipe de France... Lui aussi, par le jeu des blessures et pépins de dernière minute, a finalement été retenu par le staff de Vincent Collet pour ses toutes premières sélections à l'occasion de ces Jeux ! "D'être dans cette équipe, de participer aux JO et de finir avec une médaille d'argent, c'est vraiment incroyable, c'est une fierté, savoure-t-il. Si on m'avait dit il y a seulement quelques mois que je serais là aujourd'hui je n'y aurait sans doute pas cru, c'est une aventure incroyable, extraordinaire". Lui aussi va pouvoir profiter de quelques jours de repos bien mérités avant de s'envoler vers d'autres cieux.