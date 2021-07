JO 2021 : Laëtitia Guapo, la petite basketteuse devenue une grande championne

On a eu peur pour elles, mais c'est fait. Voilà les filles de l'équipe de France de basket 3x3 qualifiées pour le quart de finale. L'épreuve aura lieu à 13 heures, ce mardi, après un dernier match de poule à disputer à 10 heures contre la Roumanie. En Auvergne, on a un faible pour la numéro 12 : Laëtitia Guapo. La jeune femme est née à Clermont-Ferrand. Ses parents vivent à La Roche-Blanche, là où tout a commencé il y a près de 20 ans.

Une pépite

A l'époque, Fabien d'Arcangelo entraîne les enfants du club de basket de La Roche-Blanche. Parmi eux, une fillette prometteuse de 6 / 7 ans : "On la remarquait déjà physiquement. Elle avait une tête de plus que les autres, mais surtout elle était très mobile dans son jeu, avec une volonté de gagner des ballons, de marquer des paniers" explique-t-il.

Fabien d'Arcangelo, le premier entraîneur de Laëtitia Guapo à La Roche-Blanche © Radio France - Dominique Manent

La fillette a un potentiel énorme. Elle ira au CREPS de Vichy, à l'INSEP à Paris. Aujourd'hui, elle joue à Bourges. Et maintenant, ces JO ! Fabien, qui n'a jamais cessé de suivre sa carrière, est très heureux : "C'est un vrai plaisir, avec un brin de fierté. Non pas qu'on ait pu apporter de grandes choses à Laëtitia, mais au moins de lui avoir laissé cette idée de faire du basket et qu'elle en soit là aujourd'hui".

La championne revient très régulièrement chez elle, où son "petit" club ne l'a pas oubliée. Sur les réseaux sociaux, il relaie les performances de Laëtitia, qui ne manque pas d'envoyer des petits mots de remerciement. "Elle n'oublie pas d'où elle vient" souligne Fabien.

Son papa, son premier fan

Jean Guapo est le papa de Laëtitia. Lui aussi se souvient des débuts de sa fille en basket. Il pensait que ce serait "un loisir". Mais la fillette est tenace, s'accroche, d'autant qu'à la maison tout le monde est sportif : une maman basketteuse, un papa footballeur. Le sport, la gagne, c'est dans les gènes dans la famille.

Jean suit avec émotion le parcours de sa championne préférée. Il achète tous les journaux qui parlent de Laëtitia, il regarde tous ses matchs à la télévision : "Quand elle perd, j'ai encore plus de chagrin qu'elle. Quand elle gagne, je suis encore plus heureux qu'elle" et il remercie au passage tous les entraîneurs qui ont permis à sa fille d'évoluer, et de réaliser ses rêves.