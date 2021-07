JO 2021 : Pas de médaille pour les basketteuses françaises et Laëtitia Guapo

L'auvergnate Laëtitia Guapo ne rentrera pas en France avec une médaille autour du cou.

L'équipe de France de basket 3*3 s'est inclinée deux fois ce mercredi.

D'abord en milieu de matinée face aux favorites américaines en demi-finale. Défaite de justesse 18-16.

Quelques heures plus tard, les Françaises n'ont pas réussi non plus à s'imposer face aux Chinoises lors de la "petite" finale, défaite (16-14).

Laëtita Guapo n'aura pas réalisé la performance individuelle qu'elle espérait lors de ces deux rencontres.