Après de longues tractations, le Comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 a adopté la carte finale des sites pour les compétitions. Le stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq accueillera la phase préliminaire de la compétition de basket et la phase finale du handball.

JO de Paris 2024 : le tour préliminaire du basket et la phase finale du hand à Lille

C'est désormais officiel. Dans un peu plus de deux ans, le stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq accueillera bien les compétitons de handball et de basketball. La phase préliminaire du tournoi de basket se déroulera finalement dans l'enceinte nordiste la première semaine avant la phase finale du handball la deuxième semaine, à partir des quarts de finale.

Les deux disciplines se croiseront entre Paris et Lille. La phase finale du basket se déroulera en effet ensuite à l'Accor Arena de Paris Bercy ; les handballeurs eux joueront leur phase préliminaire dans une salle de la capitale en première semaine.

"C’est une immense fierté pour tout notre territoire de recevoir les plus grands joueurs mondiaux dans ces deux disciplines que la MEL connaît bien", a réagi le président de la Métropole Européenne de Lille Damien Castelain dans un communiqué. Le stade a en effet déjà accueilli les mondiaux de handball et l'EuroBasket avec de très belles affluences.

Les sportifs peu convaincus par l'option lilloise

A l'origine, les deux semaines de compétition de handball étaient envisagées à Lille et le basket devait se jouer dans un hall du parc des expositions de la porte de Versailles à Paris. Mais certains joueurs et la Fédération international de basket (FIBA) n'était pas satisfaite de la salle proposée. De leurs côtés, les handballeurs avaient dénoncé le fait de ne pas jouer un seul match à Paris et d'être éloignés du village olympique.

Le Comité d'organisation des Jeux Olympiques a donc décidé de couper la poire en deux. Il a fait basculer le handball à Paris en première semaine et le basket à Lille, même si cette option n'était pas non plus plébiscitée par la FIBA ni par les joueurs tricolores.

Des bases d'entrainement dans le Nord et le Pas-de-Calais

D'autres sites ont été retenus ailleurs que Paris pour les compétitions, comme Châteauroux pour le tir. Cette nouvelle carte des sites doit encore être validée par le Comité international olympique (CIO).

Le Nord et le Pas-de-Calais seront aussi des terrain d'entraînement pour d'autres disciplines. La ville d'Arras notamment accueillera des gymnastes, des escrimeurs, des athlètes ou encore des kayakistes dans le tout nouveau bassin nautique de la ville. Autre exemple, la ville du Touquet qui servira de base arrière à certaines délégations pour les épreuves équestres.