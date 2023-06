JO de Paris 2024 : les volleyeurs brésiliens vont s'entraîner en Moselle cet été

Après les Philippines, c'est au tour du Brésil d'officialiser sa décision de s'entraîner en Moselle. Cet été, les équipes brésiliennes de volley, qui sont parmi les mieux classées au monde, se prépareront aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ce lundi, les membres de la délégation brésilienne de volley masculin U21 (moins de 21 ans) ont été accueillis à l'Hôtel du Département, à Metz.

ⓘ Publicité

Des atouts pour s'entraîner en Moselle

La Moselle a été choisie face à des candidats comme la Turquie, le Portugal ou encore l'Italie. Son plus gros atout : les infrastructures. Au total, le département compte 29 équipements labellisés Centre de Préparation des Jeux. La cité des sports Academos à Verny est aussi mise à disposition. Le fait que la Moselle soit aussi très proche de Paris a été déterminant, comme le confirme Marcelo Elgarten, représentant de la confédération brésilienne de volley : "La proximité, c'est capital. Je me souviens pour les JO de Pékin, les entraînements étaient au Japon. C'est un autre pays et ce n'est pas la même ambiance. En étant en Moselle, on devine ce que c'est de jouer en France. On est dans le bain et c'est que du positif".

Patrick Weiten, Président du Département de la Moselle et Marcelo Elgarten, représetant de la confédération brésilienne de volley © Radio France - Cloé Geffroy

Patrick Weiten, Président du Département de la Moselle ne cache pas sa fierté : "La Moselle est 100% Paris 2024. On est pleinement dans la préparation de cet évènement. Je suis fier d'accueillir cette équipe de jeunes. On est véritablement dans l'excellence du volleyball mondial".

Deux matchs internationaux de Volley U21 masculin auront lieu cette semaine aux Arènes de Metz.