JO de Tokyo - Abandon de Yohann Diniz pour le dernier 50 km marche de sa carrière

Le marcheur originaire d'Epernay, Yohann Diniz, termine sa carrière sur un trottoir de Sapporo au Japon. L'athlète âgé de 43 ans, après la mi-course du 50 kilomètres marche aux JO de Tokyo. Champion du monde en 2017 et recordman du monde depuis 2014, il n'aura jamais remporté de médaille olympique.

Après plusieurs arrêts, gêné par des problèmes gastriques, il a fini par lâcher et s'asseoir sur un trottoir, la tête dans les mains, après 2h15 de course et le 28ème kilomètre.

"C'était la compétition certainement de trop

Pour l'athlète, interrogé à l'issue de la course, "c'était la compétition certainement de trop. J'étais fatigué physiquement. Ca fait deux ans que je cours entre les opérations, les blessures. Je me suis peut-être entêté à vouloir repartir sur une olympiade (...) malheureusement je finis pas comme je l'aurais espéré". Et d'ajouter : "je prends du plaisir à marcher mais tout simplement, physiquement, je n'ai plus les mêmes jambes. Je ne récupère plus pareil. Je pense que mes plus belles années, elles sont derrière. Il fallait que ça se termine. Malheureusement ça ne se finit pas bien mais voilà, c'est fini".

C'était aussi le dernier 50 km marche aux Jeux Olympiques. Il a été remporté par le Polonais Dawid Tomala. Il sera remplacé par une épreuve de marche par équipe mixte.