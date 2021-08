JO de Tokyo : basket, handball et volley... quatre équipes françaises en finale ce week-end

Avec quatre équipes qualifiées en finale ce week-end, les sports collectifs français sont au top de leur forme dans les Jeux olympiques de Tokyo. Handball, volley et basket, découvrez le programme et les chances de médailles tricolores.

Du jamais vu ! Les sports collectifs français en salle messieurs et dames ont réussi à placer quatre équipes sur cinq présentes à Tokyo en finales olympiques. Mises à part les basketteuses, qui se sont inclinées en demi-finale face au Japon et qui sont toujours en lice pour la médaille de bronze, c'est un sans faute pour les autres équipes. Le programme s'annonce donc chargé ce week-end avec quatre finales et autant de médailles promises.

Basket masculin : France - Etats-Unis, samedi à 4h30

Objectif médaille d'or pour les basketteurs français. Les Bleus ont déjà remporté par deux fois la médaille d'argent aux JO et comptent bien remporter leur premier titre olympique. Pour cela, ils vont devoir battre à nouveau les USA, équipe qu'ils ont déjà battue lors de la phase de groupe (83-76). Les Etats-Unis cumulent 15 médailles d'or olympique et sont donc les grands favoris du tournoi.

Les deux équipes ont vécu deux demi-finales bien différentes. D'un côté, les américains ont une nouvelle fois prouvé leur retour en force à désormais un match d'un quatrième sacre olympique d'affilée, en écartant facilement l'Australie (97-78). De l'autre, la France a arraché son billet pour la finale in extremis en venant à bout de la Slovénie (90-89).

à lire aussi JO de Tokyo : les basketteurs français se qualifient pour la finale et affronteront les États-Unis

Handball masculin : France - Danemark, samedi à 14h

Un troisième titre olympique pour les handballeurs français ? C'est tout à fait possible. Les Bleus affrontent le Danemark pour récupérer leur titre perdu aux Jeux de Rio en 2016. Doubles champions du monde (2021 et 2019), les Danois règnent sur le handball depuis les derniers JO. Mais les Français ont su montrer un visage rayonnant depuis le début du tournoi et ont atteint leur 4e finale olympique consécutive.

Trois légendes du hand pourraient remporter leur troisième médaille d'or : Nikola Karabatic, Luc Abalo et Michaël Guiguou. Ils peuvent entrer au Panthéon du sport français et intégrer le cercle réduit des sportifs tricolores comptant trois médailles d'or aux Jeux d'été.

à lire aussi JO de Tokyo : les handballeurs français qualifiés pour la finale

Volley masculin : France - Russie, samedi à 14h15

Et si les volleyeurs français remportaient l'or pour leur première médaille olympique ? Jamais les Bleus n'ont remporté la moindre récompense aux Jeux et ce samedi, une chose est sûre, il y aura bien une médaille autour du cou des joueurs. Reste à savoir quelle couleur. Les Français vont devoir batailler contre les géants russes qui maîtrisent les feintes et possèdent une solide défense.

Les Bleus le savent, ce sont bien les Russes qui sont les favoris. Mais la bande d'Earvin Ngapeth sait que ces adversaires ne sont pas inébranlables. Pas tellement parce que les Français les ont battus (3-1) il y a huit jours en phase de poule, plutôt parce que les Russes, injouables lorsque leurs serveurs envoient du plomb, sont aussi notoirement fantasques et irréguliers. En témoignent leurs résultats en dents de scie ces dernières années.

Cette finale olympique sera le dernier match du sélectionneur Laurent Tillie, neuf ans après sa prise de fonction. Les Bleus venaient alors d'échouer à se qualifier pour les Jeux de Londres.

à lire aussi JO de Tokyo : les volleyeurs français qualifiés pour la finale après avoir battu l'Argentine

Handball féminin : France - Russie, dimanche à 8h

Cinq ans après la finale perdue à Rio, l'heure de la revanche a sonné pour les handballeuses françaises. Elles retrouveront dimanche la Russie pour tenter de décrocher leur première médaille d'or. Les Bleues se sont offertes cette deuxième finale olympique d'affilée en venant à bout de la Suède (29-27) vendredi au Yoyogi Stadium, quelques heures avant la qualification des Russes face aux favorites norvégiennes.

Les joueurs du coach Olivier Krumbholz reviennent de loin. Au printemps, elles ont perdu sur blessures leur capitaine Siraba Dembélé, leur shooteuse Orlane Kanor et l'arrière-droite Aïssatou Kouyaté. S'en est suivi une entame de tournoi pénible avec une seule victoire en quatre rencontres et une défaite face aux Russes. Mais trois matchs plus tard et autant de succès face aux Brésiliennes, aux Néerlandaises championnes du monde et donc aux Suédoises, elles ne sont plus qu'à un pas du titre.

à lire aussi JO de Tokyo : les handballeuses françaises qualifiées pour la finale

Basket féminin : France - Serbie, samedi 9h pour la médaille de bronze

Ce n'est pas la grande finale à laquelle elles rêvaient mais c'est une petite finale olympique tout de même. Défaite par le Japon en demi-finale, les basketteuses françaises peuvent toujours espérer décrocher la médaille de bronze. Pour cela, elles devront se défaire de la Serbie samedi à 9h.