JO de Tokyo : "Contre la Serbie, ça va être la guerre" confie la basketteuse sarthoise Iliana Rupert

La défaite en demi-finale face au Japon est à peine encaissée qu'il faut déjà se projeter sur la suite de ce parcours olympique pour la basketteuse sarthoise Iliana Rupert. Au micro de l'envoyée spéciale de France Bleu à Tokyo, la N°12 des Bleues a déjà l'esprit tourné vers le match de ce samedi (9H heure de Paris) face à la Serbie. "Ça va être la guerre", promet la Sarthoise.

On va se battre pour aller chercher cette médaille de bronze - Iliana Rupert

Il y a un mois à l'Euro, les Bleues avaient déjà affronté la Serbie, contre qui elles avaient perdu la finale. Les Françaises s'étaient inclinées de neuf points (63-54), en n’étant jamais dans le match. Pour cette "petite finale" olympique aux allures de revanche, il faudra montrer un autre visage que face au Japon.

"On les a laissées jouer leur jeu", reconnait Iliana Rupert, "on ne peut en vouloir qu'à nous-mêmes". Pas question en tout cas de mettre la défaite sur le compte de la fatigue : "On est en demi-finale des JO, donc si là on n'arrive pas à aller chercher le supplément d'âme et l'énergie supplémentaire, je ne sais pas quand ça peut arriver. Donc oui, il y a de la tristesse mais [on va] se battre pour aller chercher cette médaille de bronze".